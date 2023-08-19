Китай может запустить прямые рейсы до Казани

Консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй сообщил о том, что Китай прорабатывает тему открытия прямого авиарейса до Казани. Об этом он заявил на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

По его словам, китайская сторона хочет открыть авиарейс из Приволжского федерального округа. Он отметил, что у Китая есть шесть генеральных консульств в России и посольство, всего семь дипкорпусов.

"Но наш консульский округ, округ консульства Китая в Казани, — это именно Приволжский федеральный округ (ПФО). Сейчас между Китаем и ПФО вообще нет прямого рейса, для нас это очень большая проблема", — заявил Чэнь Божуй.

По словам дипломата, Китай намерен как можно быстрее решить вопрос с открытием рейса, сейчас ведутся обсуждения. При этом некоторые китайские авиакомпании предполагают, что пассажиров на данный маршрут может быть немного, добавил он.