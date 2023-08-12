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11 августа, 23:35

В Белом доме объяснили, почему считают Китай "тикающей часовой бомбой"

Кирби: Китай превращается в "тикающую часовую бомбу" из-за внутренних проблем

Джо Байден, назвав Китай "тикающей часовой бомбой", имел в виду некие внутренние проблемы страны, объяснил слова президента США координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Президент говорил о внутренних проблемах, с которыми сталкивается Китай, некоторые из них связаны с экономикой, некоторые — с социальной сферой и областью культуры. Вот что он имел в виду", сказал Кирби во время выступления на брифинге на мероприятии в штате Юта по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

Согласно стенограмме пятничного выступления Байдена, глава США указал на "снижение темпов экономического роста КНР и безработицу". При этом он заявил, что Вашингтон не ищет вражды с Пекином и стремится к рациональным отношениям.

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А ранее в Китае предостерегли США от саморазрушения. Культурно-политическая война способна "разорвать Соединённые Штаты изнутри", отметила газета South China Morning Post.

Обложка ©

Unsplash / Tabrez Syed

Анатолий Симоненко
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