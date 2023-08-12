В Белом доме объяснили, почему считают Китай "тикающей часовой бомбой"
Кирби: Китай превращается в "тикающую часовую бомбу" из-за внутренних проблем
Джо Байден, назвав Китай "тикающей часовой бомбой", имел в виду некие внутренние проблемы страны, объяснил слова президента США координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Президент говорил о внутренних проблемах, с которыми сталкивается Китай, некоторые из них связаны с экономикой, некоторые — с социальной сферой и областью культуры. Вот что он имел в виду", — сказал Кирби во время выступления на брифинге на мероприятии в штате Юта по сбору средств на свою предвыборную кампанию.
Согласно стенограмме пятничного выступления Байдена, глава США указал на "снижение темпов экономического роста КНР и безработицу". При этом он заявил, что Вашингтон не ищет вражды с Пекином и стремится к рациональным отношениям.
А ранее в Китае предостерегли США от саморазрушения. Культурно-политическая война способна "разорвать Соединённые Штаты изнутри", отметила газета South China Morning Post.
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