В Белом доме объяснили, почему считают Китай "тикающей часовой бомбой"

"Президент говорил о внутренних проблемах, с которыми сталкивается Китай, некоторые из них связаны с экономикой, некоторые — с социальной сферой и областью культуры. Вот что он имел в виду", — сказал Кирби во время выступления на брифинге на мероприятии в штате Юта по сбору средств на свою предвыборную кампанию.