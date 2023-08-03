В Китае предостерегли США от саморазрушения

Внутриполитическая обстановка в Соединённых Штатах и неверная оценка ими Китая обрекают страну на самоуничтожение. Об этом пишет South China Morning Post.

Обозреватель газеты Питер Чанг, заместитель директора Института китаеведения Малайского университета, считает, что культурно-политическая война способна "разорвать Соединённые Штаты изнутри". Страна, по его словам, "оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха", "некогда великая демократия" рискует погрузиться в пучину гражданской войны, люди теряют уважение друг к другу. Кроме того, неумение взаимодействовать с Китаем на равных толкает напряжённую конкуренцию держав к "горячей войне".

По мнению Чанга, грядущие президентские выборы ещё больше накалят ситуацию. Вражда республиканцев и демократов и их желание перехитрить друг друга, противодействуя Китаю, приведут к безрассудному соперничеству.