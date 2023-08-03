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3 августа, 00:50

В Китае предостерегли США от саморазрушения

SCMP: Культурно-политическая война в США чревата разрушением страны изнутри

Внутриполитическая обстановка в Соединённых Штатах и неверная оценка ими Китая обрекают страну на самоуничтожение. Об этом пишет South China Morning Post.

Обозреватель газеты Питер Чанг, заместитель директора Института китаеведения Малайского университета, считает, что культурно-политическая война способна "разорвать Соединённые Штаты изнутри". Страна, по его словам, "оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха", "некогда великая демократия" рискует погрузиться в пучину гражданской войны, люди теряют уважение друг к другу. Кроме того, неумение взаимодействовать с Китаем на равных толкает напряжённую конкуренцию держав к "горячей войне".

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По мнению Чанга, грядущие президентские выборы ещё больше накалят ситуацию. Вражда республиканцев и демократов и их желание перехитрить друг друга, противодействуя Китаю, приведут к безрассудному соперничеству.

А ранее экс-глава Белого дома Барак Обама в частном порядке предупредил президента США Джо Байдена, что шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа победить на выборах в 2024 году выше, чем думают демократы. Разговор политиков состоялся в конце июня во время обеда в резиденции Белого дома.

Обложка ©

flickr.com / Immoscov

Лариса Сафронова
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