Скандал с сыном Байдена сочли частью битвы республиканцев и демократов

Сын президента США Джо Байдена Хантер признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В прошлый раз скандал вокруг Байдена-младшего начался во время предвыборной кампании его отца. Сейчас же до нового голосования ещё полтора года, но американцы уже не хотят видеть на посту главы Белого дома действующего лидера. Глава коллегии АНО "Центр исследований и развития евразийства" Юрий Самонкин считает, что шансы Байдена на победу тают с каждым днём, а скандал вокруг Хантера — лишь капля в море на фоне общего недовольства его политикой.

"Сейчас эта битва между республиканцами и демократами напоминает войну компроматов. С одной стороны, демократы бьют по Дональду Трампу, независимой позиции республиканцев и тех людей, которые устали от идиотского, по их мнению, противостояния с Россией и Китаем. Все они хотят вернуть величие Америки с точки зрения нормальной экономической конкуренции", — отметил политолог в беседе с телеканалом "360".

Он напомнил, что на Трампа пытаются повесить сразу несколько уголовных дел, потому что американцы готовы голосовать за любого кандидата, кроме того, "у которого все признаки деменции по возрасту". Тем временем республиканцам на руку любая утечка о семье Байдена, потому что тема коррупции уже стала обыденной в США, подчеркнул политолог.

"Сейчас мы видим крах огромного гегемона и утрачивание центров влияния по всему миру. Поэтому украинский кризис — это попытка США зацепиться за последнюю веточку, сохранить глобальное лидерство и погрузить в хаос неугодные страны, нажать на них. Здесь возникает вопрос: ожидать ли полного смещения политической верхушки, или демократы выдвинут какую-нибудь альтернативную кандидатуру?" — заметил Самонкин.

Он добавил, что результат предвыборной кампании между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом — яркий пример того, как не работает управленческий мостик. Если демократы используют механизм того же лоббизма, то мы увидим ту же картину: "по всем экзитполам, социальным опросам должен был победить Трамп, но победу отдали демократам в лице господина Байдена", говорит эксперт.

"Даже выборщиков, которые голосовали за республиканцев, могут легко подкупить, чтобы они отдали свои голоса кандидату от демократической партии. У демократов есть несколько вариантов развития событий: фальсификация и дальнейшая деградация американской избирательной системы, <...> либо демократы подберут достойного и более амбициозного кандидата, но его надо готовить. Последний вариант кажется слишком фантастическим, потому что демократам проще фальсифицировать выборы, заткнуть республиканцев и замять скандал с сыном Байдена", — заявил политолог и отметил, что любой исход выборов не повлияет на холодное противостояние США с другими крупными державами.