4 исчезнувшие легендарные вкусняшки из 2000-х, по которым все до сих пор скучают

Ох уж это время 2000-х годов, когда джинсы с низкой посадкой и ремнями с огромной бляшкой со стразами были в моде… Знаете, что на самом деле грустно? Что любимые продукты начала 2000-х навсегда исчезли из нашей жизни. Канули в Лету жвачки по 50 копеек, съедобные браслеты, сладкие палочки и ржаные сухарики. Все мы сильно повзрослели и могли даже не заметить, что этих продуктов давно нет на полках магазинов.

Йогурты "Скелетоны"

В начале 2000-х йогурты бренда "Скелетоны" пользовались огромной популярностью и в особенности полюбились подростками. Фото © Wikipedia.org / Danone

Помните "Скелетоны" из нулевых? В 2004 году "Данон" выпустил на рынок продукцию этого бренда. Расчёт был на подростков — тех, кто уже вышел из возраста потребителей "Растишки", но до взрослых молочных продуктов ещё не дорос. Слоган кампании был очень притягательным для тинейджеров: "Позаботьтесь, дети, о своём скелете". Но, стремясь зацепить целевую аудиторию, производитель решил использовать на упаковке и в рекламе изображения настоящих скелетов, причём весьма жутковатого вида. А когда массмедиа начали активно крутить рекламные ролики с этими персонажами, против Danone развернули громкую кампанию. И поддержали её не только мамы и папы, но и правозащитники и даже священники. По их мнению, изображение скелетов на детских лакомствах недопустимо, поскольку они "ассоциируются со смертью" и могут нанести вред психике ребёнка. Вскоре производство просто свернули. Сегодня "Скелетоны" можно купить в Чехии, где они продаются под названием Kostici.

"Рыжий Ап!"

"Рыжий Ап!" появился на российских прилавках в начале нулевых и мгновенно запал в сердца детей того времени. Фото © VK / Нулевые

Эта линейка молочных продуктов от "Вимм-билль-данна" появилась в наших магазинах в начале 2000-х и сразу стала чрезвычайно популярной. По сей день многие утверждают, что никогда не пробовали йогуртов и творожков вкуснее, чем "Рыжий Ап!". А бесподобный вкус глазированных сырков этой марки, особенно ванильного, помнят все дети нулевых: их частенько давали в школьных столовых.

Но секрет успеха продукции "Рыжий Ап!" крылся не только в яркой упаковке, натуральном вкусе и адекватной цене. Владельцы компании знатно вложились в раскрутку бренда: ролики с обаятельным рыжим монстром можно было увидеть во всех детских телепередачах и даже на музыкальных каналах. Более того, для поклонников "Рыжего Апа" выпустили журнал с играми и комиксами — он распространялся бесплатно и прекрасно справлялся с задачей продвижения продукции. Но всё равно позже марка не выдержала конкуренции с другими молочными брендами, и компания закрылась.

"Шипучки"

Конфеты "Шипучка" помнят многие зумеры. Главной особенностью был даже не сам вкус, а смесь внутри, которая, растворяясь, пенилась на языке. Фото © youla.ru

Эти же конфеты многим запомнились своей креативностью, ведь они действительно шипели у вас во рту! Любимые взрослыми и детьми лакомства с порошковой начинкой внутри перестали продавать по двум причинам. Во-первых, компания-производитель находится на территории Украины, из-за чего продукция попала под санкции. Во-вторых, конфеты не прошли проверку Роспотребнадзора из-за запрещённого вещества в составе.

Жвачка Hubba Bubba

Когда Hubba Bubba впервые поступила в продажу, вкус жевательной резинки был похож на другие, но со временем были созданы новые оригинальные вкусы. Фото © Shutterstock