Загадка человечества: почему мужчины постоянно думают про Римскую империю

Всё в жизни циклично. Именно поэтому в последние несколько дней в Интернете начали активно вспоминать позабытый мем "Как часто ты думаешь о Римской империи". Удивительно, что этот феномен — не происки "троллей" из Сети, а факт.

"Если подойти к парню/брату/отцу и спросить, думает ли он о Древнем Риме, ответ всегда будет положительным". LIFE попытался разобраться, откуда пошёл этот мем, насколько он правдив и что по этому поводу думают историки.

"Как часто вы думаете о Римской империи?": история популярного интернет-мема

Почему мужчины постоянно думают про Древний Рим, чем он их так манит? Фото © Shutterstock

Всё началось в прошлом году, когда девушка в социальных сетях спросила своего бойфренда, как часто он думает о Римской империи. Ответ жительницу Швеции поразил, и та поделилась скриншотом, побуждая создать эксперимент и проверить, только ли с её парнем "что-то не так", или все мужчины на земле постоянно думают о Древнем Риме?

Любопытные дамы, захваченные врасплох, стали активно интересоваться у мужей, отцов, дедушек, парней, братьев и просто друзей мужского пола, как часто они думают о Римской империи. Оказалось, что практически все из опрошенных отвечали: "Достаточно часто". Уровню шока дам не было предела, ведь прекрасная половина человечества, напротив, практически никогда о таком не вспоминает.

Помешанность мужчин на эпохе Античности и постоянные мысли о Римской империи

Римская империя отличается величием и признанием во всём мире. Фото © Shutterstock

Получив что-то вроде статистики, теперь хочется узнать, почему именно мужчины интересуются историей древнего государства и видят его в современности практически везде?

Существует мнение, что, например, так сказывается желание мужчин править миром. Римская империя отличается величием и признанием во всём мире. Парням нравится идея, что тогда было время мужчин. Также есть теория, что сильный пол привлекает технологическая революция, ведь именно римляне создали множество вещей, которыми мы до сих пор активно пользуемся, пусть и немного в усовершенствованном виде.

В разговоре с LIFE специалист в области теории, истории государства и права Ольга Ефимова делится и своей версией, почему парням так нравится иногда размышлять о Римской империи. "Мужчин привлекает не только античная эстетика, но и взгляды древнеримских философов, в трудах которых человек, его сущность и судьба, его свобода и внутреннее совершенство, его место в природе и обществе являются центром практически любых рассуждений", — рассказывает эксперт.

Оказалось, что не просто так мужчины постоянно думают о Римской империи. Фото © Shutterstock

Древний Рим манит мужчин не только из-за банального любопытства, интереса к механике прошлого и нравственным ценностям римлян. Про мужчин, которые периодически вспоминают Римскую империю, можно ещё сказать следующее.

Такой интерес к Римской империи и её идеологическим постулатам вполне объясним личностным ростом, нравственным совершенствованием людей. Даже сейчас, исследуя трансформацию общественных обычаев и традиций в законы в России, вполне обоснованна идея существования обычного права как параллельной системы регулирования общественных отношений, формируемой в процессе жизнедеятельности социума и императивно соблюдаемой обществом наряду с государственным централизованным правом и законами. Ольга Ефимова — специалист в области теории и истории государства и права, старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова

Так что можно ответить по поводу того, почему мужчины постоянно думают о Римской империи? Ответов окажется несколько. Во-первых, эпоха силы и влияния мужчин во времена Древнего Рима была утопией. Парням нравится причислять себя к победителям и завоевателям. Во-вторых, римская цивилизация больше остальных, например египетской или древнегреческой, напоминает по мышлению европейцев. То есть понять и разделить взгляды предков со стороны Римской империи проще.

В-третьих, мальчишки с детства интересуются разными механизмами. Поэтому мысли, что канализация, например, которую мы используем каждый день, была придумана именно римлянами, их впечатляют и вдохновляют. Конечно, стоит добавить, что тема Древнего Рима в своё время была достаточно популярна в кинематографе. Стоит вспомнить фильм "Гладиатор" Ридли Скотта, получивший пять "Оскаров", и знаменитых Астерикса и Обеликса — героев популярной франшизы, снова и снова отражающих натиск римлян.

Ещё одну версию, почему же мужчины постоянно думают о Римской империи, подсказала клинический психолог Ирина Коржаева. По словам эксперта, частично в этой тенденции виноват феминизм, который за последние несколько лет стал достаточно агрессивным. "Женские права принадлежат дамам, мужские права тоже. Как следствие, представителям сильного пола некуда деваться — многие из них не понимают, как себя вести. Они пытаются подавить свою мужественность, но при этом от них требуется не быть "тряпкой", что, конечно же, вызывает глубочайший когнитивный диссонанс. О Римской империи известно много, но социальные сети выдают только то, что выгодно им. А в мужских душах оседает именно то, чего им не хватает, вырывая из контекста: возможности, признание, самоидентификация, родное право на силу, жизненное подтверждение своих инстинктов и гормонов", — говорит эксперт.

Получается, что, думая про Древний Рим, парни влюбляются в идеологию мужского мира, пытаясь уравновесить весь остальной мир. К сожалению, большинство забывает, что истинная сила в гармонии и дополнении друг друга.