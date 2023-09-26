"Унизительно": Комиссаренко уже не рад новой жене, которая скрыла своё вебкамное прошлое

Вечером 25 сентября комик Слава Комиссаренко в своих соцсетях опубликовал объяснительный пост о том, что уже несколько дней обсуждает весь Интернет: недавняя супруга шоумена оказалась вебкам-моделью, а по некоторым данным, предоставляла эскорт-услуги в Киеве и в Москве. Где же Слава нашёл её такую?

Стендапер из Беларуси Слава Комиссаренко и бывшая вебкам-модель Юлия Шашкова познакомились по инициативе самой девушки. Она пришла на выступление комика в Киеве, подошла к Славе после концерта якобы за автографом и начала кокетничать — так всё и завязалось.

Комик Слава Комиссаренко стал жертвой обмана бывшей вебкам-модели Юлии Шашковой, которая хотела выйти замуж за звезду и сама спланировала знакомство с юмористом. Фото © 24smi.org

"Слово за слово, обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал её с собой", — рассказали знакомые этой дамы и добавили, что Шашкова никогда не была поклонницей стендапа, её цель заключалась в том, чтобы познакомиться с известным артистом и стать девушкой звезды.

Юлия Шашкова всегда стремилась удачно выйти замуж, пишет издание "Газета.ru". Девушка зарабатывала, продавая свои интимные изображения, а вырученные деньги тратила на пластические операции, чтобы добиться цели было проще. Ради этого она даже переехала из Киева в Москву. Но работа в столице не задалась, случились ковид, пандемия, и она вернулась в Киев, где вскоре и познакомилась с Комиссаренко.

Выяснилось, что новая жена Комиссаренко — бывшая работница эскорта и всю жизнь мечтала удачно выйти замуж. Ради этого она совершенствовала свою внешность, зарабатывая в сфере вебкама. Фото © spletnik.ru

Всё началось с того, что в конце сентября стало известно о внезапной женитьбе Славы Комиссаренко. После чего пользователи Сети обнародовали фотографии, на которых была запечатлена девушка, напоминающая Юлию, во время её "рабочего" момента. Фанаты комика пришли к выводу, что новоиспечённая супруга связана с интимными услугами. Юморист решил оставить комментарий по этому поводу в своём личном блоге.

Белорусский стендапер Комиссаренко клянётся, что ничего не знал о прошлом новой жены и ему испортили медовый месяц этой новостью. Скрин © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Комиссаренко заявил, что ему унизительно говорить об этой ситуации. Он признался, что не знал ничего о прошлом супруги, а когда спросил, то она соврала. Белорусский стендапер считает, что стоило открыто сказать об этом, какое бы прошлое ни было у человека.