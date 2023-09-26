Психолог высказался про желание Хайдарова переделать внешность жены, определив, насколько это ненормально

В одном из последних интервью со знаменитым звёздным хирургом выяснилось, что свою любимую на словах супругу Тимур очень сильно переделал. Многие женщины возмутились, посчитав, что такие действия по отношению к Светлане Сильваши неправильны. Зачем тогда он женился именно на ней, если из любой может сделать даму с красивой внешностью на свой вкус.

Психолог Инна Мирная подробно посмотрела интервью и ответила на главные и волнующие многих вопросы касательно брака, рассказав, нормально ли это.

Нормально ли, что знаменитый хирург Хайдаров переделал собственную жену? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.timur_khidarov

Начала эксперт с упоминания, что Тимур на свой стол "пускает" не просто желающих изменить свою внешность женщин. Первым делом будущие пациентки должны проконсультироваться с психологом и только потом лечь под нож хирурга. Инна Мирная отмечает, что это правильный и здравый подход. То же касается и желания Светланы подправить образ. "Если женщина осознанно, взвесив все за и против, решила как-то подшлифовать свою внешность, то имеет на это право. Не стоит сразу искать психологические причины", — подчёркивает специалист.

Также психолог не отрицает, что решение измениться могло быть у Светланы осознанным. Можно даже сказать, что случай у Хайдаровых уникальный, ведь в большинстве семей мужчины, наоборот, любят всё запрещать жёнам и выступают против их изменения и преображения. А тут Тимур не только поддержал стремление Сильваши стать красивее, но и помог ей, лично оперировав.

"Случай жены Тимура как раз из этой области. Красивая молодая девушка решила стать ещё привлекательнее. Её внешность действительно достойна похвалы. Видно, что это комплексная работа над собой: пластика, спорт, уход. Хорошо, что муж поддержал её в этом желании. Намного чаще мы видим другую картину: мужчина всё запрещает, держит жену на коротком поводке", — говорит психолог.

Психолог рассказал, является ли нормальным желание жены Хайдарова ложиться под его нож. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев