"Это компенсация": Певица Слава рассказала, как требовала со звёздного хирурга 5 млн рублей

Певица Слава (Анастасия Сланевская), по собственному признанию, "немножко подбуханная", заявила, что действительно требовала с пластического хирурга Тимура Хайдарова пять миллионов рублей за некачественную операцию по коррекции груди. При этом она называет это не вымогательством, а справедливой компенсацией за отмену концертов и повторное хирургическое вмешательство.

Слава рассказала, как требовала от хирурга Хайдарова 5 млн рублей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_slava

"Да, я просила у него пять миллионов. Но это не вымогательство, это просто компенсация. Потому что у меня работа, потому что, ну вы всё понимаете. <...> Я ему сказала: если ты не заплатишь мне, я всё это выложу в соцсети", — пояснила подписчикам артистка.

Однако потом Слава якобы передумала брать деньги у хирурга и выложила видео изуродованной груди в соцсети. По словам певицы, на этот шаг она пошла, потому что и так неплохо зарабатывает. Артистка призналась, что нисколько не жалеет о своём решении, так как благодаря её откровенности всплыли десятки других пострадавших клиенток звёздного доктора.