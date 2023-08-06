"Это компенсация": Певица Слава рассказала, как требовала со звёздного хирурга 5 млн рублей
Певица Слава призналась, что требовала у хирурга Хайдарова 5 млн рублей
Певица Слава (Анастасия Сланевская), по собственному признанию, "немножко подбуханная", заявила, что действительно требовала с пластического хирурга Тимура Хайдарова пять миллионов рублей за некачественную операцию по коррекции груди. При этом она называет это не вымогательством, а справедливой компенсацией за отмену концертов и повторное хирургическое вмешательство.
Слава рассказала, как требовала от хирурга Хайдарова 5 млн рублей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_slava
"Да, я просила у него пять миллионов. Но это не вымогательство, это просто компенсация. Потому что у меня работа, потому что, ну вы всё понимаете. <...> Я ему сказала: если ты не заплатишь мне, я всё это выложу в соцсети", — пояснила подписчикам артистка.
Однако потом Слава якобы передумала брать деньги у хирурга и выложила видео изуродованной груди в соцсети. По словам певицы, на этот шаг она пошла, потому что и так неплохо зарабатывает. Артистка призналась, что нисколько не жалеет о своём решении, так как благодаря её откровенности всплыли десятки других пострадавших клиенток звёздного доктора.
Напомним, певица Слава обвинила столичного хирурга Тимура Хайдарова в некачественно сделанной пластике груди. По её словам, врач платит другим недовольным клиентам компенсацию за молчание. Сам звёздный медик обвинения отрицает. Хайдаров заявил, что возмущения Славы звучат абсурдно, хотя признался, что действительно рубцы остались. Он также обвинил исполнительницу в вымогательстве крупной суммы денег за плохую операцию. Слава же угрожала ему судом. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу.
Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_slava