Киркоров в очередной раз защитил Хайдарова, показав Славе не только руку, но и наращённую бицуху

Как говорит Слава, она всегда за правду, какой бы та ни была. Поэтому совершенно "непреднамеренно" хайпанула на своей истории с неудачной пластикой груди у именитого Тимура Хайдарова. Через суд и выступление на ТВ певица не без помощи адвоката смогла добиться выплаты компенсации. Казалось бы, хеппи-энд. Но нет, Анастасия Сланевская не унимается, намереваясь растоптать репутацию звёздного хирурга полностью.

Заметив, что у поп-короля и по совместительству любимчика Хайдарова на дне рождения Ларисы Долиной 10 сентября была перемотана левая рука, Слава потребовала Киркорова показать всем, что же творится с его конечностью.

Недовольная певица Слава взяла поп-короля на слабо и потребовала показать руку. Видео © T.me / SuperRu, Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_slava

"Филиппа как артиста я очень люблю. Но как человек он оказался... Не туда вообще его ангелы повели. Если они вообще с ним рядом. Скорее всего, там нечисть", — грозно проговорила знаменитость, а потом добавила."Ребят, это чистое враньё… Если смотришь моё сообщение, Филлип, покажи свою левую руку".

Конечно же, "совершенно случайно" оказавшийся в одной машине с Тимуром Хайдаровым Киркоров принял вызов. Не так-то просто взять поп-короля на слабо! Как обычно, без стриптиза не обошлось. Филипп, защищая своего врача и друга, показал не только на вид целую и здоровую руку, но и выгодно покрасовался новой наращённой бицухой.

Киркоров, чтобы ответить Славе, даже разделся. Видео © T.me / SuperRu. Видeo © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

"Левая рука… Что у меня с рукой?" — издевался Киркоров, пока снимал дорогие часы и пиджак, чтобы оголить плечо и напрячь бицепс. Назвав его "божественно красивым", Фил нарочно активно вращал левой кистью и смотрел в камеру, под конец спрашивая: "Ну, и что у меня с рукой? М?"