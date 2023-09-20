Киркоров в очередной раз защитил Хайдарова, показав Славе не только руку, но и наращённую бицуху
Сланевская не унимается. И хотя певица начала получать компенсацию, в очередной раз решила напомнить, какой звёздный хирург плохой. И не только он — под горячую руку попал сам поп-король.
Как говорит Слава, она всегда за правду, какой бы та ни была. Поэтому совершенно "непреднамеренно" хайпанула на своей истории с неудачной пластикой груди у именитого Тимура Хайдарова. Через суд и выступление на ТВ певица не без помощи адвоката смогла добиться выплаты компенсации. Казалось бы, хеппи-энд. Но нет, Анастасия Сланевская не унимается, намереваясь растоптать репутацию звёздного хирурга полностью.
Заметив, что у поп-короля и по совместительству любимчика Хайдарова на дне рождения Ларисы Долиной 10 сентября была перемотана левая рука, Слава потребовала Киркорова показать всем, что же творится с его конечностью.
Недовольная певица Слава взяла поп-короля на слабо и потребовала показать руку. Видео © T.me / SuperRu, Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_slava
"Филиппа как артиста я очень люблю. Но как человек он оказался... Не туда вообще его ангелы повели. Если они вообще с ним рядом. Скорее всего, там нечисть", — грозно проговорила знаменитость, а потом добавила."Ребят, это чистое враньё… Если смотришь моё сообщение, Филлип, покажи свою левую руку".
Конечно же, "совершенно случайно" оказавшийся в одной машине с Тимуром Хайдаровым Киркоров принял вызов. Не так-то просто взять поп-короля на слабо! Как обычно, без стриптиза не обошлось. Филипп, защищая своего врача и друга, показал не только на вид целую и здоровую руку, но и выгодно покрасовался новой наращённой бицухой.
Киркоров, чтобы ответить Славе, даже разделся. Видео © T.me / SuperRu. Видeo © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
"Левая рука… Что у меня с рукой?" — издевался Киркоров, пока снимал дорогие часы и пиджак, чтобы оголить плечо и напрячь бицепс. Назвав его "божественно красивым", Фил нарочно активно вращал левой кистью и смотрел в камеру, под конец спрашивая: "Ну, и что у меня с рукой? М?"
Кажется, провокация и попытка уличить Хайдарова провалились, ведь поп-король встал на его сторону. Но так ли это? Вдруг перед съёмкой ответа Киркоров быстренько стянул бинты и через боль активно двигал действительно больной рукой? Или, наоборот, те бинты, которые Слава увидела на кистях, были всего лишь частью образа Филиппа Бедросовича? Тайна, покрытая мраком... Но мы всё равно продолжаем внимательно следить за ситуацией.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov , nastya_slava