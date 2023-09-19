"Готовы рискнуть?": Стилист Рогов назвал дерзкий, но важный тренд осени 2023

Все знают, что в разное время года модно носить определённые вещи. Но вот что конкретно — всегда остаётся загадкой. Как хорошо, что стилист и телеведущий Александр Рогов решил не томить своих поклонников и рассказал про самые горячие тренды осени 2023 года.

Первое, с чего начал эксперт, — объявил о белых колготках. По мнению стилиста, такой аксессуар станет "модной фишкой" при грамотном внедрении в наряд. "Важный тренд осени — белые колготки. Готовы рискнуть?" — поинтересовался у своих подписчиков Рогов.

Стилист Рогов назвал важный тренд осени 2023 — белые колготки. Фото © Shutterstock

Вторым трендом, по мнению Рогова, станет кардиган. Александр поясняет: "Одна из самых модных вещей сезона — серый кардиганчик! При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно!" Носить его можно, кстати, с джинсами и юбками, а особо дерзкие могут попробовать сочетать этот верх с короткими шерстяными шортами.