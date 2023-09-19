"Готовы рискнуть?": Стилист Рогов назвал дерзкий, но важный тренд осени 2023
С наступлением сентября модное сообщество объявило о новых стильных решениях, без которых модницы не смогут выйти на улицу. Среди них оказался и один белый аксессуар.
Все знают, что в разное время года модно носить определённые вещи. Но вот что конкретно — всегда остаётся загадкой. Как хорошо, что стилист и телеведущий Александр Рогов решил не томить своих поклонников и рассказал про самые горячие тренды осени 2023 года.
Первое, с чего начал эксперт, — объявил о белых колготках. По мнению стилиста, такой аксессуар станет "модной фишкой" при грамотном внедрении в наряд. "Важный тренд осени — белые колготки. Готовы рискнуть?" — поинтересовался у своих подписчиков Рогов.
Стилист Рогов назвал важный тренд осени 2023 — белые колготки. Фото © Shutterstock
Вторым трендом, по мнению Рогова, станет кардиган. Александр поясняет: "Одна из самых модных вещей сезона — серый кардиганчик! При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно!" Носить его можно, кстати, с джинсами и юбками, а особо дерзкие могут попробовать сочетать этот верх с короткими шерстяными шортами.
Ещё одним трендом осени 2023-го, по словам стилиста Рогова, станут кожаные шлёпанцы. Синоптики как раз обещают тёплую погоду до конца сентября. Так что это отличное модное решение для стиляг. А если похолодает, сочетать такую обувь, по словам телеведущего, можно с шерстяными носками. То, чего все мы так долго ждали!
Ранее LIFE уже успел рассказать про ещё несколько важных и стильных модных фишек, которые этой осенью помогут вам выглядеть сногсшибательно. А также назвал актуальные варианты дизайна маникюра этого сезона.
ТАСС / Вадим Тараканов