Какими проблемами для здоровья обернутся муки с нелюбимой работой — ответ психолога

Тем, кому не повезло найти свой идеальный вариант трудоустройства, знакомо чувство нежелания собираться утром куда-либо. Хочется оставаться в кроватке или делать что угодно, только не идти на противную и нелюбимую работу. И не всегда эффект от таких к себе пыток может быть только психологическим. В эксклюзивной беседе с LIFE психолог Марсель Сультеев рассказал, чем обернутся такие страдания.

Какие губительные последствия ждут человека, заставляющего себя ходить на нелюбимую работу? Фото © Shutterstock

В первую очередь стоит определиться, а что из себя подразумевает этот термин? По словам эксперта, нелюбимой работой окажется та, на которую заставили устроиться. Например, по настоянию родителей изначально отучившись не на ту специальность.

Или это может быть работа, на которую человек вынужден соглашаться ходить. "Это может быть связано с тем, что она рядом с домом и так легче в садик ребёнка водить", — говорит психолог. Также бывают случаи, когда на нелюбимой работе хорошо платят или имеются какие-то полезные льготы. Тогда человек тоже будет заставлять себя туда приходить снова и снова.

"Когда человек ходит на нелюбимую работу, он автоматически, сознательно и подсознательно, заставляет себя — ежедневно мучает, чтобы вставать и заниматься ею. Из-за этого страдает иммунная система, падает настроение. Происходят потом расстройства психики в виде апатии либо скуки. И человек шаг за шагом делает так, чтобы просто заболеть", — рассказывает LIFE психолог Марсель Сультеев.

Почему нельзя заставлять себя ходить на нелюбимую работу: ответ психолога. Фото © Shutterstock

Эксперт продолжает, говоря, что проблема нелюбимой работы заключается ещё и в том, что человек подсознательно недоволен полученной зарплатой. Зачастую из-за этого происходят неприятные неожиданности, связанные с тратой этих денег.