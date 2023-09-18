"Отец" атомной бомбы: 7 причин посмотреть нашумевший фильм "Оппенгеймер"

Мы знаем, что в российских кинотеатрах начали официально показывать "Барби". Как говорят, это одна из тех историй, которую точно стоит посмотреть всем. Не исключаем возможности, что за такие рекордные сборы в мировом прокате картину про пластиковую блондинку номинируют на "Оскар".

Но надеемся, что не только её! Параллельно сейчас показывают автобиографическую картину про "отца" атомной бомбы. По последним подсчётам, картина о жизни знаменитого учёного собрала уже 912 миллионов долларов. Теперь "Оппенгеймер" называют самым кассовым биографическим фильмом в истории кино. И помимо этого факта мы подобрали ещё семь причин, почему стоит сходить на него.

1. Звёздный состав

Почему стоит посмотреть фильм "Оппенгеймер": 7 причин ознакомиться с творчеством Нолана. Фото © "Оппенгеймер", режиссёр-сценарист Кристофер Нолан / Kinopoisk.ru

Начнём с козырей! Трудами именитого режиссёра был собран поистине богатый на знаменитостей каст. Эти лица вы знаете и много раз видели в других фильмах, и вот они все собрались в одном проекте. Киллиан Мерфи из "Острых козырьков", Эмили Блант из "Девушки в поезде", Роберт Дауни – младший (тот самый знаменитый Шерлок Холмс), Рами Малек из фильма "Мистер Робот", Мэтт Деймон из "Марсианина" и многие другие звёзды.

2. Великолепные визуальные эффекты

То, как представлены переходы от мыслей и фантазий в голове учёного до испытаний в лаборатории, поражает масштабом. Чёрные дыры, звёзды, танец атомов — всё это показано на экране и утягивает зрителя в реализм даже без помощи 3D-очков. Фильм был снят таким образом, что создаёт иллюзию погружения напрямую, захватывая периферическое зрение. Интересный факт: "Оппенгеймер" был записан на 17,7 километра плёнки, что по весу составляет около 272 килограммов.

3. Невероятное музыкальное сопровождение

Многие привыкли, что музыкальное сопровождение к картинам Кристофера Нолана сочиняет немецкий композитор Ханс Циммер. Но на этот раз для "Оппенгеймера" писал шведский композитор и ритм-энд-блюз-продюсер Людвиг Йоранссон. У талантливого композитора уже есть не только "Грэмми", но и "Оскар". Интересно, за эту кинокартину он тоже удостоится высшей похвалы?

4. Актёрская игра, в которую веришь

"Оппенгеймер" в кино: интересные факты о шедевре знаменитого режиссёра Кристофера Нолана. Фото © "Оппенгеймер", режиссёр-сценарист Кристофер Нолан / Kinopoisk.ru

Стоит ли сомневаться, что такой звёздный состав сыграл по-профессиональному правдоподобно? Переживаниям актёров хочется верить, как и обманам. Потому что далеко не все из представленных героев служили на благо добру, если можно так выразиться.

5. Очередной шедевр знаменитого режиссёра Кристофера Нолана

Не стоит забывать, кто взялся за режиссуру этого шедевра. Кристофер Нолан считается одним из мировых талантов в кинематографе. Его работы каждый раз оказываются в числе любимых у зрителей. Вспомните фильмы "Довод", "Тёмный рыцарь", "Интерстеллар", "Начало", "Помни" или "Престиж". Во всех этих картинах есть особая эстетика и авторская изюминка, которые делают работы Нолана непохожими на другие. А его воображаемые миры и ситуации, их визуализация поражают воображение как зрителей, так и критиков.

6. Философский подтекст

7 причин, почему стоит пойти в кино на "Оппенгеймера", а не только на "Барби". Фото © "Оппенгеймер", режиссёр-сценарист Кристофер Нолан / Kinopoisk.ru

История Роберта Оппенгеймера, "отца" атомной бомбы, подана Ноланом нейтрально. Режиссёр не осуждает, но и не оправдывает действия и мысли учёного. Он подаёт его историю жизни в таком ключе, чтобы зритель сам решал, как относиться ко всему, что он видит на экране.

7. Сюжет, который заставляет не только думать, но и чувствовать

Из предыдущего пункта вытекает и этот. Несмотря на, казалось бы, обычную биографию известного человека, "Оппенгеймер" пестрит отсылками "на подумать", заставляя человека рассуждать на тему морали, добра, зла и последствий своих действий.