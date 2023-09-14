"Барби" в русском дубляже начали показывать в кинотеатрах России
Фильм "Барби" уже сегодня, 14 сентября, начинают показывать в кинотеатрах ряда российских городов. Как сообщили в студии перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound, картина выходит в прокат с официальными голосами сыгравших в ней актёров. Так, Марго Робби озвучила Татьяна Шитовая, а Райана Гослинга — Михаил Тихонов.
Среди городов, где покажут премьеру: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Тверь, Уфа, Челябинск, Якутск, Ярославль и ряд других. В студии добавили, что представленный список постоянно обновляется.
Напомним, премьера комедии "Барби" состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Райан Гослинг и Марго Робби, а режиссёр картины — Грета Гервиг. За первые три недели после выхода лента о кукле заработала более одного миллиарда долларов, что подтолкнуло продюсеров начать съёмки второй части.
Однако до России, по понятным причинам, фильм долго не доходил, что, однако, пытались решить. Так, в Госдуме предложили ввести в механизм принудительного лицензирования кинокартин, произведённых в недружественных странах, благодаря чему наши сограждане смогли бы увидеть в том числе "Барби". Однако в Минкульте заявили, что кинолента не соответствует традиционным ценностям. В то же время московский кинотеатр "Радуга кино" анонсировал показы "Барби", но под другим названием — "Быстрые свидания".
"Барби", режиссёр-сценарист Грета Гервиг / Kinopoisk.ru