"Барби" в русском дубляже начали показывать в кинотеатрах России

Фильм "Барби" уже сегодня, 14 сентября, начинают показывать в кинотеатрах ряда российских городов. Как сообщили в студии перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound, картина выходит в прокат с официальными голосами сыгравших в ней актёров. Так, Марго Робби озвучила Татьяна Шитовая, а Райана Гослинга — Михаил Тихонов.

Среди городов, где покажут премьеру: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Тверь, Уфа, Челябинск, Якутск, Ярославль и ряд других. В студии добавили, что представленный список постоянно обновляется.