Появились подробности премьеры "Барби" в российских кинотеатрах

Нашумевшую комедию "Барби" начнут показывать в кинотеатрах России с 9 сентября. Студия озвучки Red Head Sound завершила работу над дубляжом картины с участием российских "официальных голосов" Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.

"Запись "Барби" завершена, и мы торжественно открываем приём заявок для формирования стартового списка! Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября", — говорится в сообщении студии.

Списки кинотеатров, где пройдёт премьера, объявят ближе к дате.

Ранее Mash сообщал, что "Барби" можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 9 сентября. При этом схема показа уже знакома многим российским любителям кино: фильм будут крутить по предсеансному обслуживанию — перед основной лентой, на которую зрители и купят билеты.