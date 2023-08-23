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23 августа, 11:46

Появились подробности премьеры "Барби" в российских кинотеатрах

Фильм "Барби" начнут показывать в кинотеатрах России с 9 сентября

Нашумевшую комедию "Барби" начнут показывать в кинотеатрах России с 9 сентября. Студия озвучки Red Head Sound завершила работу над дубляжом картины с участием российских "официальных голосов" Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.

"Запись "Барби" завершена, и мы торжественно открываем приём заявок для формирования стартового списка! Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября", говорится в сообщении студии.

Списки кинотеатров, где пройдёт премьера, объявят ближе к дате.

"Барби" начали показывать в России, однако есть два больших но

"Барби" начали показывать в России, однако есть два больших но

Ранее Mash сообщал, что "Барби" можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 9 сентября. При этом схема показа уже знакома многим российским любителям кино: фильм будут крутить по предсеансному обслуживанию — перед основной лентой, на которую зрители и купят билеты.

"Полнейшая чушь!": Малахов ушёл с показа "Барби" и разнёс фильм

"Полнейшая чушь!": Малахов ушёл с показа "Барби" и разнёс фильм

Напомним, премьера комедии "Барби" состоялась 21 июля. В главных ролях: Райан Гослинг, Марго Робби. Режиссёр картины — Грета Гервиг, в копилке которой такие проекты, как "Маленькие женщины" и "Леди Бёрд" с Сиршей Ронан. За первые три недели после выхода лента о кукле заработала более одного миллиарда долларов. На фоне рекордных сборов продюсеры уже приступили к подготовке второй части "Барби".

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"Барби", режиссёр-сценарист Грета Гервиг / Kinopoisk.ru

Александра Вишнякова
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