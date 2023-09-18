Уральский активист пожаловался на кинотеатр за показ "гейской" сцены в "Барби"

Уральский активист пожаловался в прокуратуру на кинотеатр за показ слишком "гейской" сцены в фильме "Барби". По данным SHOT, заявление написал житель Краснотурьинска, посетивший сеанс в "Новом кино". Через 1 час 30 минут и 7 секунд парень увидел ужасную сцену: два Кена, танцуя и держа за руки Райана Гослинга, поцеловали его в щёки.

Возмущённый активист пошёл в надзорный орган и заявил, что фильм наполнен "западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях". Более того, несмотря на возрастные ограничения, запрещающие посещать сеансы гражданам младше 16 лет, в зале за всем этим непотребством наблюдали дети и поменьше.