Уральский активист пожаловался на кинотеатр за показ "гейской" сцены в "Барби"
Житель Краснотурьинска пожаловался на кинотеатр за показ поцелуя в "Барби"
Уральский активист пожаловался в прокуратуру на кинотеатр за показ слишком "гейской" сцены в фильме "Барби". По данным SHOT, заявление написал житель Краснотурьинска, посетивший сеанс в "Новом кино". Через 1 час 30 минут и 7 секунд парень увидел ужасную сцену: два Кена, танцуя и держа за руки Райана Гослинга, поцеловали его в щёки.
Возмущённый активист пошёл в надзорный орган и заявил, что фильм наполнен "западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях". Более того, несмотря на возрастные ограничения, запрещающие посещать сеансы гражданам младше 16 лет, в зале за всем этим непотребством наблюдали дети и поменьше.
За "пагубное влияние на подрастающее поколение" россиянин требует оштрафовать кинозал. В свою очередь, в кинотеатре заявили телеграм-каналу, что снимать "Барби" с проката не будут, а владелец и вовсе признался в любви к картине. Что касается детей в зале, то их, отметил предприниматель, пускают только с родителями.
Напомним, премьера "Барби" состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Райан Гослинг и Марго Робби, а режиссёром выступила Грета Гервиг. Всего за три недели после выхода картина собрала более одного миллиарда долларов. Продюсеры уже начали съёмки второй части. Однако до нашей страны лента о кукле добралась далеко не сразу. Пытаясь решить проблему, в Госдуме предложили принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран, в число которых входит "Барби", однако в Минкульте указали на несоответствие фильма традиционным ценностям и высказались против. Тем не менее с 14 сентября картину в русском дубляже начали показывать в кинотеатрах страны.
Кадр из фильма "Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценаристы Грета Гервиг, Ноа Баумбак / Kinopoisk