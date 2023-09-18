Авторы сиквела сериала "Счастливы вместе" нашли новую собаку на роль Барона

В новом сезоне "Счастливы вместе", который выйдет на экраны под названием "Букины", сценаристы оставили легендарного пса Барона, но играть его будет другой лохматый "актёр". Об этом сообщает Mash.

Съёмки оригинального сериала "Счастливы вместе" проходили более десяти лет назад. Собака, исполнявшая роль домашнего любимца семьи Букиных, уже скончалась. Однако сценаристы не стали убирать полюбившегося зрителям питомца. На роль Барона был найден похожий на него пёс.