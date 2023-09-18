Авторы сиквела сериала "Счастливы вместе" нашли новую собаку на роль Барона
Обложка © "Счастливы вместе", режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак / kinopoisk.ru
В новом сезоне "Счастливы вместе", который выйдет на экраны под названием "Букины", сценаристы оставили легендарного пса Барона, но играть его будет другой лохматый "актёр". Об этом сообщает Mash.
Съёмки оригинального сериала "Счастливы вместе" проходили более десяти лет назад. Собака, исполнявшая роль домашнего любимца семьи Букиных, уже скончалась. Однако сценаристы не стали убирать полюбившегося зрителям питомца. На роль Барона был найден похожий на него пёс.
А вот кто не войдёт в сиквел, так это Лена и Толик Полено. Вместо них в сериале появится Федя из "Кухни". Все события будут выстраиваться вокруг повзрослевших Светы и Ромы, которые теперь начнут строить собственные семьи.
Напомним, телеканал ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе" в июле, новое название ситкома — "Букины". По словам актёра Виктора Логинова, зрители увидят, чем Гена Букин мог бы заниматься в 2023 году. Всего планируется 20 эпизодов. Из прежнего актёрского состава также останутся Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин.