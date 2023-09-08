Появились фото Гены Букина со съёмок перезапуска сериала "Счастливы вместе"

Super публикует первые эксклюзивные фото со съёмок новых "Букиных" — перезапуска культового сериала "Счастливы вместе" про маргинальную екатеринбургскую семейку. На них — Виктор Логинов, исполняющий роль Гены Букина.





К слову, судя по его внешнему виду, в частности седине, в новом сериале он станет дедушкой. Причём одет Гена всё в те же рубашку и галстук.

Появились фото Гены Букина, сделанные на съёмках новых "Букиных". Фото © Super