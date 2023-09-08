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8 сентября, 17:09

Появились фото Гены Букина со съёмок перезапуска сериала "Счастливы вместе"

Super публикует первые фото со съёмок "Букиных"

Super публикует первые эксклюзивные фото со съёмок новых "Букиных" — перезапуска культового сериала "Счастливы вместе" про маргинальную екатеринбургскую семейку. На них — Виктор Логинов, исполняющий роль Гены Букина.

  • Появились фото Гены Букина, сделанные на съёмках новых "Букиных". Фото © Super
    Появились фото Гены Букина, сделанные на съёмках новых "Букиных". Фото © Super
  • Появились фото Гены Букина, сделанные на съёмках новых "Букиных". Фото © Super
    Появились фото Гены Букина, сделанные на съёмках новых "Букиных". Фото © Super

Появились фото Гены Букина, сделанные на съёмках новых "Букиных". Фото © Super

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К слову, судя по его внешнему виду, в частности седине, в новом сериале он станет дедушкой. Причём одет Гена всё в те же рубашку и галстук.

Появились фото Гены Букина, сделанные на съёмках новых "Букиных". Фото © Super

Появились фото Гены Букина, сделанные на съёмках новых "Букиных". Фото © Super

Напомним, телеканал ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе" в июле, обновлённое название ситкома — "Букины". По словам Виктора Логинова, в новых сериях зрители увидят, чем Гена Букин мог бы заниматься в 2023 году. Кстати, всего планируется 20 эпизодов, в которых помимо знаменитого продавца обуви сыграют Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин — остальные Букины.

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Super

Матвей Константинов
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