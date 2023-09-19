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19 сентября, 05:00

10 толстяков взялись за своё здоровье, и вот в каких красавцев они уже превратились

Эти герои решили изменить свою жизнь в лучшую сторону! Взгляните на удивительные преображения, которые они прошли на этих 10 фотосравнениях "до и после".

"Похудел на 73 кг ещё девять лет назад, с тех пор занимаюсь наращиванием мускулатуры", — drumjohndavid.

Фото © Reddit / drumjohndavid

Фото © Reddit / drumjohndavid

"Сбросил 55 кг за два года. Моя трансформация разбудила желание помогать другим, и теперь я подрабатываю персональным тренером", — prpledorito.

Фото © Reddit / prpledorito

Фото © Reddit / prpledorito

"Похудел на 91 кг всего за год! Интервальное питание 20/4 и минимум пять километров пешком каждый день", — drumjohndavid.

Фото © Reddit / drumjohndavid

Фото © Reddit / drumjohndavid

"Прогресс за восемь недель. Последняя фотография (восьмой недели) была сделана больше месяца назад. С тех пор я больше концентрируюсь на наборе мышечной массы", — HappyHierarchy.

Фото © Reddit / HappyHierarchy

Фото © Reddit / HappyHierarchy

"Я похудел на 90 кг! Ура! 200 морских свинок, 100 банок фасоли или один Хью Джекман. Да!!!" Uncovering_Amer.

Фото © Reddit / Uncovering_Amer

Фото © Reddit / Uncovering_Amer

"Минус 123 килограмма за полтора года", — BigLark.

Фото © Reddit / BigLark

Фото © Reddit / BigLark

"Похудел на 104 кг за три года. Официально теперь я вешу ровно вдвое меньше, чем раньше", — Nogard87.

Фото © Reddit / Nogard87

Фото © Reddit / Nogard87

"Минус 280 кг за три года. Никогда не опускайте руки!" FreethoughtChris.

Фото © Reddit / FreethoughtChris

Фото © Reddit / FreethoughtChris

"Минус 56 кг за десять лет", — Bednarikfan.

Фото © Reddit / Bednarikfan

Фото © Reddit / Bednarikfan

"Всё, что я хочу на Рождество, — это счастье, здоровье и больше мышечной массы! Три года работы, и я не останавливаюсь на достигнутом!" DoubleBruinNate.

Фото © Reddit / DoubleBruinNate

Фото © Reddit / DoubleBruinNate

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

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Reddit / prpledorito

Сергей Трофимов
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