Зрителям начали "нестандартно" возвращать деньги за загадочно отменённый концерт "Ленинграда"

Поклонникам группы "Ленинград", купившим билеты на её концерт в "Лужниках", до конца ноября вернут деньги из-за отмены шоу, сообщила НСН исполнительный директор билетного оператора "Kassir.ru. Москва" Оксана Полевская.

"Мы уже начали осуществлять возвраты за отменённый концерт группы "Ленинград". При этом возврат денежных средств зрителям будет осуществлён в полном объёме: номинальная стоимость билета и сервисный сбор, который обычно берёт билетный оператор. Было принято такое решение, потому что ситуация нестандартная. Зрители получат деньги в полном объёме в максимально сжатые сроки", — сказала Полевская.

Она объяснила, с чем связано решение о возвращении 10-процентного сервисного сбора организатора-устроителя. Полевская рассказала, что уже в субботу люди начали получать возврат. Также она дополнила, что в первые дни были сложности с линией поддержки, поэтому на сайте закрепили бланк заявления.

Полевская не смогла назвать число проданных на концерт билетов, сказав, что "это коммерческая информация организатора". При этом минимальная стоимость билетов составляла 4500 рублей, а вместимость зала — 81 тыс. Соответственно, при условии 50-процентной заполненности стадиона сервисные сборы могли составить порядка 20 млн рублей.