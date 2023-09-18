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18 сентября, 18:35

Зрителям начали "нестандартно" возвращать деньги за загадочно отменённый концерт "Ленинграда"

Россиянам вернут деньги за отменённый концерт "Ленинграда" в "Лужниках"

Поклонникам группы "Ленинград", купившим билеты на её концерт в "Лужниках", до конца ноября вернут деньги из-за отмены шоу, сообщила НСН исполнительный директор билетного оператора "Kassir.ru. Москва" Оксана Полевская.

"Мы уже начали осуществлять возвраты за отменённый концерт группы "Ленинград". При этом возврат денежных средств зрителям будет осуществлён в полном объёме: номинальная стоимость билета и сервисный сбор, который обычно берёт билетный оператор. Было принято такое решение, потому что ситуация нестандартная. Зрители получат деньги в полном объёме в максимально сжатые сроки", — сказала Полевская.

Она объяснила, с чем связано решение о возвращении 10-процентного сервисного сбора организатора-устроителя. Полевская рассказала, что уже в субботу люди начали получать возврат. Также она дополнила, что в первые дни были сложности с линией поддержки, поэтому на сайте закрепили бланк заявления.

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Полевская не смогла назвать число проданных на концерт билетов, сказав, что "это коммерческая информация организатора". При этом минимальная стоимость билетов составляла 4500 рублей, а вместимость зала — 81 тыс. Соответственно, при условии 50-процентной заполненности стадиона сервисные сборы могли составить порядка 20 млн рублей.

Слухи о возможной отмене концерта "Ленинграда" в Москве начали появляться в конце августа, но официальное подтверждение было опубликовано только 14 сентября. На следующий день Сергей Шнуров сообщил, что он был готов к выступлению, но организаторы внезапно всё отменили "по независящим от них причинам". Однако конкретная причина до сих пор не озвучена.

Шнуров назвал виновных в отмене концерта "Ленинграда" в "Лужниках"

Шнуров назвал виновных в отмене концерта "Ленинграда" в "Лужниках"

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ТАСС / Петр Ковалев

Александра Мышляева
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