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15 сентября, 11:02

Шнуров назвал виновных в отмене концерта "Ленинграда" в "Лужниках"

Шнуров обвинил организаторов в отмене концерта "Ленинграда" в Москве

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров от имени коллектива принёс извинения за отмену концерта, который должен был состояться в Москве. Музыкант отметил, что шоу внезапно отменил организатор ООО "Артлайф", сославшись на "независящие причины".

"Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, я, Сергей Шнуров, и группировка "Ленинград", как всегда, готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные", — указано в заявлении, опубликованном в официальном сообществе группы во "ВКонтакте".

В нём также говорится, что "Ленинград" предпримет все меры, чтобы способствовать скорейшему возвращению денег зрителям за купленные билеты. Если этого не произойдёт "в разумный срок", то Шнуров обратится в суд, чтобы также разобраться в причинах отмены выступления в "Лужниках".

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Ранее сообщалось, что в Москве без объяснения причин отменили концерт группы "Ленинград" за два дня до шоу. Мероприятие должно было состояться в "Лужниках" 16 сентября.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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