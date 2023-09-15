Шнуров назвал виновных в отмене концерта "Ленинграда" в "Лужниках"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров от имени коллектива принёс извинения за отмену концерта, который должен был состояться в Москве. Музыкант отметил, что шоу внезапно отменил организатор ООО "Артлайф", сославшись на "независящие причины".

"Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, я, Сергей Шнуров, и группировка "Ленинград", как всегда, готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные", — указано в заявлении, опубликованном в официальном сообществе группы во "ВКонтакте".

В нём также говорится, что "Ленинград" предпримет все меры, чтобы способствовать скорейшему возвращению денег зрителям за купленные билеты. Если этого не произойдёт "в разумный срок", то Шнуров обратится в суд, чтобы также разобраться в причинах отмены выступления в "Лужниках".