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14 сентября, 16:50
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В Москве без объяснения причин отменили концерт "Ленинграда"

Концерт группы "Ленинград" в Москве 16 сентября не состоится

<p>Сергей Шнуров. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/leningrad_top" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ленинград"</a></p>

Сергей Шнуров. Обложка © VK / "Ленинград"

В Москве без объяснения причин отменили концерт группы "Ленинград" за два дня до шоу — он должен был состояться в "Лужниках" 16 сентября. Сообщение об отмене размещено на сайте билетного оператора.

"Мероприятие "Ленинград", запланированное к проведению на площадке БСА "Лужники" 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора", — сказано в публикации.

Всем, кто купил билеты на шоу, пообещали вернуть деньги до конца ноября. Лидер группы Сергей Шнуров и остальные участники отмену концерта пока никак не комментировали.

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Андрей Бражников
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