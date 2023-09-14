В Москве без объяснения причин отменили концерт "Ленинграда"

В Москве без объяснения причин отменили концерт группы "Ленинград" за два дня до шоу — он должен был состояться в "Лужниках" 16 сентября. Сообщение об отмене размещено на сайте билетного оператора.

"Мероприятие "Ленинград", запланированное к проведению на площадке БСА "Лужники" 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора", — сказано в публикации.

Всем, кто купил билеты на шоу, пообещали вернуть деньги до конца ноября. Лидер группы Сергей Шнуров и остальные участники отмену концерта пока никак не комментировали.