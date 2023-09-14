Тур "Камызяков" по Казахстану отменили из-за шумихи после поездки Азамата и Дорохова в ДНР
Организатор назвала причину отмены концертов "Камызяков" в Казахстане
Команда КВН "Камызяки". Обложка © VK / КАМЫЗЯКИ
В Казахстане организаторы приняли решение отменить выступления команды КВН "Камызяки" в Астане, Алматы и Шымкенте, потому что общественность якобы негативно отреагировала на "публичные действия артистов". Так прокомментировала отмену представитель компании, готовившей тур, Ольга Ли.
"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", — написала она в соцсети.
Ольга Ли добавила, что все поклонники, купившие билеты, должны обратиться к продавцам за возвратом денег.
Напомним, участники команды КВН "Камызяки" Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приехали в ДНР и выступили на концерте по случаю 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. После чего в Казахстане остановили продажу билетов на выступления "Камызяков" в Астане и Алма-Ате. Мероприятия были запланированы на 5, 7 и 8 октября.