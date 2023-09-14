Тур "Камызяков" по Казахстану отменили из-за шумихи после поездки Азамата и Дорохова в ДНР

В Казахстане организаторы приняли решение отменить выступления команды КВН "Камызяки" в Астане, Алматы и Шымкенте, потому что общественность якобы негативно отреагировала на "публичные действия артистов". Так прокомментировала отмену представитель компании, готовившей тур, Ольга Ли.

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", — написала она в соцсети.