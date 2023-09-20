Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск словами "Теперь страшно"
Тикток-блогер Даня Милохин прокомментировал новости о том, что его объявили в розыск в России. Свою реакцию он опубликовал в посте в своей социальной сети.
"Теперь страшно. Но фотка красивая", — написал Милохин, приложив к посту скриншот новости об объявлении его в розыск со своим снимком.
Как ранее писал Лайф, в начале сентября Даня Милохин, давно покинувший Россию, ненадолго прилетал на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Но есть и альтернативная версия резкого побега. 19 сентября появилась информация, что Милохин объявлен в розыск после заявления военкомата Анапы. Однако в тот же день появилось опровержение: тиктокера не объявляли в розыск, военкомат пытался актуализировать данные о месте его проживания для постановки молодого человека на воинский учёт.
ТАСС / Артем Геодакян