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20 сентября, 11:42

Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск словами "Теперь страшно"

Тикток-блогер Даня Милохин прокомментировал новости о том, что его объявили в розыск в России. Свою реакцию он опубликовал в посте в своей социальной сети.

"Теперь страшно. Но фотка красивая", — написал Милохин, приложив к посту скриншот новости об объявлении его в розыск со своим снимком.

Милохин объяснил, почему уехал из Москвы и вернётся ли назад

Милохин объяснил, почему уехал из Москвы и вернётся ли назад

Как ранее писал Лайф, в начале сентября Даня Милохин, давно покинувший Россию, ненадолго прилетал на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Но есть и альтернативная версия резкого побега. 19 сентября появилась информация, что Милохин объявлен в розыск после заявления военкомата Анапы. Однако в тот же день появилось опровержение: тиктокера не объявляли в розыск, военкомат пытался актуализировать данные о месте его проживания для постановки молодого человека на воинский учёт.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Юрий Лысенко
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