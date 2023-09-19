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19 сентября, 15:52

Даню Милохина объявили в розыск в России

Блогера Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы

<p>Блогер Даня Милохин. Обложка © <a href="https://www.mskagency.ru/photobank/647434" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва"</a> / Андрей Никеричев</p>

Блогер Даня Милохин. Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Блогера Даню Милохина, который сейчас находится за границей, объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сообщает РИА "Новости".

"По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учёт не встал", — сообщил источник агентства.

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Как ранее писал Лайф, в начале сентября Даня Милохин, давно покинувший Россию, ненадолго прилетал на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Но есть и альтернативная версия резкого побега.

Александра Вишнякова
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