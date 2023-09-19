Даню Милохина объявили в розыск в России

Блогера Даню Милохина, который сейчас находится за границей, объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сообщает РИА "Новости".

"По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учёт не встал", — сообщил источник агентства.