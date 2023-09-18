Лидер группы "Чайф" — о возвращении Милохина: Скучно, поклонников нет

Основатель и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин полагает, что блогер Даня Милохин решил вернуться в Россию, так как хочет вновь зарабатывать на поклонниках. Об этом музыкант рассказал в киноинтервью в проекте "Откровенно с Татаркой" популярного блогера Лили Абрамовой (Татарка FM).

"Если хочешь незаметно обратно выскочить на сцену… Даня Милохин такой: "Надеюсь, вернусь и меня не порвут". Видно, что скучно, поклонников нет. Не потому, что он пересмотрел свои взгляды, раскаялся", — поделился он.

Шахрин назвал сбежавших из России артистов несчастными людьми с раздутой самооценкой, которые, не стесняясь, сравнивают себя с "философским пароходом, с голубой кровью, которая после революции уехала". По мнению музыканта, беглецам до дворян, князей и графов как до луны.