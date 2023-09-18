Лидер группы "Чайф" — о возвращении Милохина: Скучно, поклонников нет
Лидер группы "Чайф" Шахрин: Милохин вернулся в РФ не потому, что раскаялся
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин и блогер Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Стоян Васев, © ТАСС / Гавриил Григоров
Основатель и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин полагает, что блогер Даня Милохин решил вернуться в Россию, так как хочет вновь зарабатывать на поклонниках. Об этом музыкант рассказал в киноинтервью в проекте "Откровенно с Татаркой" популярного блогера Лили Абрамовой (Татарка FM).
"Если хочешь незаметно обратно выскочить на сцену… Даня Милохин такой: "Надеюсь, вернусь и меня не порвут". Видно, что скучно, поклонников нет. Не потому, что он пересмотрел свои взгляды, раскаялся", — поделился он.
Шахрин назвал сбежавших из России артистов несчастными людьми с раздутой самооценкой, которые, не стесняясь, сравнивают себя с "философским пароходом, с голубой кровью, которая после революции уехала". По мнению музыканта, беглецам до дворян, князей и графов как до луны.
Певец добавил, что все совершают ошибки и никто бы не осудил уехавших исполнителей, если бы они раскаялись. Однако бывшие звёзды даже не пытаются проанализировать и понять происходящее. Яркий тому пример, подчеркнул Шахрин, — это Милохин, который захотел в Россию вовсе не из-за сменившихся взглядов на спецоперацию.
Напомним, Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Сам Милохин отшутился, что его пугает в России только плохая погода.