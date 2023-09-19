В военкомате раскрыли причины путаницы с "объявлением в розыск" Милохина
SHOT: Милохина не объявляли в розыск, его хотели поставить на воинский учёт
Даня Милохин. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Блогера Даню Милохина не объявляли в розыск из-за уклонения от срочной службы. Военкомат требовал его постановки на воинский учёт по месту регистрации, сообщил SHOT со ссылкой на источник в военкомате Краснодарского края.
Дело в том, что в преддверии наступления осеннего призыва отрабатывались все россияне призывного возраста, среди них и те, кто ранее проживал в регионе, но позже переехал. Военкомат регулярно отправлял запросы насчёт Милохина во все регионы, где блогер жил после отъезда из Краснодарского края. Теперь постановкой уехавшего в ОАЭ молодого человека на воинский учёт будет заниматься военный комиссариат Подмосковья.
К слову, повестки в рамках осеннего призыва ещё не рассылались, поэтому молодого человека технически не могли объявить в розыск из-за неявки. Кроме того, в базе МВД на Милохина не заведено разыскных дел.
Как ранее писал Лайф, в начале сентября Даня Милохин, давно покинувший Россию, ненадолго прилетал на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Но есть и альтернативная версия резкого побега. 19 сентября появилась информация, что Милохин объявлен в розыск после заявления военкомата Анапы.