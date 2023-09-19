В военкомате раскрыли причины путаницы с "объявлением в розыск" Милохина

Блогера Даню Милохина не объявляли в розыск из-за уклонения от срочной службы. Военкомат требовал его постановки на воинский учёт по месту регистрации, сообщил SHOT со ссылкой на источник в военкомате Краснодарского края.

Дело в том, что в преддверии наступления осеннего призыва отрабатывались все россияне призывного возраста, среди них и те, кто ранее проживал в регионе, но позже переехал. Военкомат регулярно отправлял запросы насчёт Милохина во все регионы, где блогер жил после отъезда из Краснодарского края. Теперь постановкой уехавшего в ОАЭ молодого человека на воинский учёт будет заниматься военный комиссариат Подмосковья.