Константин Меладзе в новом треке намекнул на расставание с Верой Брежневой
Константина Меладзе заподозрили в романе с участницей "ВИА Гры" Софией Тарасовой
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Последние несколько лет Константин Меладзе не появлялся в медиапространстве. Вероятно, продюсер был погружён в творчество. Недавно вместе с одной из участниц "ВИА Гры" Софией Тарасовой он выпустил песню "Почему я один?". Поклонники предположили, что таким треком Меладзе намекает на проблемы в отношениях с Верой Брежневой, пишет "СтарХит".
Слухи о романе Меладзе и Тарасовой ходят уже продолжительное время. Сама певица рассказывала, что продюсер оказывал ей поддержку в трудные для неё времена, а также восхищался внешностью, голосом и умением продвигаться по карьерной лестнице.
Однако чаще всего в Интернете обсуждают нерабочие отношения Меладзе с экс-подопечными из "ВИА Гры". Блогер Любовь Терлецкая заявила, что сомнительно доверять композитору, который восемь лет обманывал жену и крутил роман с участницей, а также, по словам каждой второй солистки группы, домогался её. Об этом блогер сказала на своём YouTube-канале.
Ранее Лайф писал, что Константин Меладзе и певица Вера Брежнева во второй раз выставили на продажу свой шикарный особняк в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" на Рублёвке.