Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 10:32

Константин Меладзе в новом треке намекнул на расставание с Верой Брежневой

Константина Меладзе заподозрили в романе с участницей "ВИА Гры" Софией Тарасовой

<p>Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa</p>

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa

Последние несколько лет Константин Меладзе не появлялся в медиапространстве. Вероятно, продюсер был погружён в творчество. Недавно вместе с одной из участниц "ВИА Гры" Софией Тарасовой он выпустил песню "Почему я один?". Поклонники предположили, что таким треком Меладзе намекает на проблемы в отношениях с Верой Брежневой, пишет "СтарХит".

Слухи о романе Меладзе и Тарасовой ходят уже продолжительное время. Сама певица рассказывала, что продюсер оказывал ей поддержку в трудные для неё времена, а также восхищался внешностью, голосом и умением продвигаться по карьерной лестнице.

Однако чаще всего в Интернете обсуждают нерабочие отношения Меладзе с экс-подопечными из "ВИА Гры". Блогер Любовь Терлецкая заявила, что сомнительно доверять композитору, который восемь лет обманывал жену и крутил роман с участницей, а также, по словам каждой второй солистки группы, домогался её. Об этом блогер сказала на своём YouTube-канале.

Пропавший с радаров Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России

Пропавший с радаров Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России

Ранее Лайф писал, что Константин Меладзе и певица Вера Брежнева во второй раз выставили на продажу свой шикарный особняк в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" на Рублёвке.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Константин Меладзе
  • Вера Брежнева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров