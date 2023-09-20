Константин Меладзе в новом треке намекнул на расставание с Верой Брежневой

Последние несколько лет Константин Меладзе не появлялся в медиапространстве. Вероятно, продюсер был погружён в творчество. Недавно вместе с одной из участниц "ВИА Гры" Софией Тарасовой он выпустил песню "Почему я один?". Поклонники предположили, что таким треком Меладзе намекает на проблемы в отношениях с Верой Брежневой, пишет "СтарХит".

Слухи о романе Меладзе и Тарасовой ходят уже продолжительное время. Сама певица рассказывала, что продюсер оказывал ей поддержку в трудные для неё времена, а также восхищался внешностью, голосом и умением продвигаться по карьерной лестнице.

Однако чаще всего в Интернете обсуждают нерабочие отношения Меладзе с экс-подопечными из "ВИА Гры". Блогер Любовь Терлецкая заявила, что сомнительно доверять композитору, который восемь лет обманывал жену и крутил роман с участницей, а также, по словам каждой второй солистки группы, домогался её. Об этом блогер сказала на своём YouTube-канале.