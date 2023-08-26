Меладзе и Брежнева по-хитрому пытались продать свой шикарный особняк на Рублёвке, но на 50 млн дороже

Константин Меладзе и певица Вера Брежнева во второй раз выставили на продажу свой шикарный особняк в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" на Рублёвке. Но на этот раз чета пытается продать дом через маму композитора. Как пишет Mash, двуходовочка придумана для того, чтобы никто ничего не заметил и не пришлось приезжать в Москву.















Площадь трёхэтажного особняка составляет 700 кв. м. На первом этаже дома расположена огромная гостиная с панорамными окнами, вторым светом и камином. Там же находятся спальня, кухня-столовая и два санузла. На втором этаже расположены три спальни с гардеробными, на третьем мансарда. Новому хозяину предлагалось также 36 соток земли, хамам, спортзал, камин, обои и мебель ручной работы из Италии.

Дом был выставлен на продажу на днях с повышенным на 20% ценником — за 350 млн рублей. Сопровождать сделку было поручено маме Константина — пенсионерке. Но истинный хозяин недвижимости был раскрыт, объявление было снято с сайта.