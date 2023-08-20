Как стрессуют звёзды, сбежавшие от СВО, и почему обижаются на оставшихся коллег Некоторые деятели театра, кино и телевидения, ставшие в России популярными и заработавшие здесь состояния, сейчас влачат скромное существования за границей. Там они никому не нужны. Они в принципе и не скрывают, что мечтают вернуться в Россию. 19 августа, 22:40 Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева, Дмитрий Назаров, Ингеборга Дапкунайте. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров, Вадим Тараканов, Александр Щербак, Владимир Гердо

Дмитрий Назаров* обвиняет коллег в равнодушии

Изнывающий от тоски по театральному миру России актёр Дмитрий Назаров*, пылая в жарком климате Израиля, куда он сбежал после начала СВО, накропал ледяной апокалипсис и посвятил его гражданам России, сугубо по библейским канонам Нового Завета. Называется "Заточённые подо льдом". Так, по его словам, жителей России ждут смерть от удушья, холод, голод. Потом Назаров* сбивается на странное пограничье... Автор опуса представляет себя рыбой, которая хочет воскреснуть, но ей "заказан путь". Дмитрий Юрьевич, определились бы, рыба аки Спаситель? И при чём тут человек-амфибия, который мечтает спастись на ледоколе? "А точно на ледоколе, а не благодаря ледорубу?" — спрашивают у лирического героя в соцсетях.

Изнывающий от тоски по театральному миру России актёр Дмитрий Назаров*, пылая в жарком климате Израиля, накропал ледяной апокалипсис и посвятил его гражданам России, сугубо по библейским канонам Нового Завета. Видео © t.me / Скотт Риттер

"Но замëрзла дорога к спасенью, мы — стада, косяки, и заказан нам путь к свету белому и к воскрешенью", — печалится автор. Поэт взывает к тем, кто "в дублёнках до пола", сделать "дырочку для вздоха". Вероятно, речь идёт о корке льда на реке, под которой плавает создатель этого творения. В общем, оглядки на тех коллег, что остались, продолжают "смеяться и дышать" на поверхности, то есть в России, очень даже понятны и неискушённому зрителю, но никто же вас не гнал из России.

Татьяна Лазарева* радуется, когда взрываются беспилотники

Цирк уехал, а клоуны остались. Они приходят покаяться за Россию на редкие эфиры гастролирующих прибалтийских или оппозиционных журналистов, которых подкармливает Запад. Кстати, в республиках СНГ бедных релокантов, умеющих писать только на русском языке, скопилось прилично, — тех, у кого ещё хватает денег на Армению, Грузию и Казахстан или Прибалтику, но не хватит на Европу с Америкой. Поэтому даже на такие гастроли очередь.

Чтобы повысить градус построссийского присутствия оппозиции в Европе, бывшая звезда КВН и телеведущая и иноагент Татьяна Лазарева* заявила, что "радуется" атакам украинских беспилотников на российские города и взрывам. Когда в июне в России шла колонна из Ростова, кавээнщица хватала за руки свою подругу в машине, чтобы подержаться на счастье, также добавила комедиантка. Но это уже смахивает на трагедию потерянной, никому не нужной женщины.

Иноагентша Татьяна Лазарева* радуется атакам беспилотников на российские города. Видео © t.me / НеМалахов

Жизнь в Испании, похоже, не тонизирует бывшую знаменитость, которую практически забыли на родине. Она уже не раз жаловалась, что там её талант не востребован. Не исключала Лазарева* и надежды на возвращение домой: "У меня, честное слово, нет пока тягостного ощущения, что я не вернусь".

Утомлённая русским солнцем Ингеборга Дапкунайте

Не удержалась от русофобии и прибалтийская звезда белогвардейской, а затем и посткоммунистической саги серии "Утомлённых солнцем". Пригретая на груди режиссёра Никиты Михалкова, искавшего в русской истории неординарные судьбы, актриса Ингеборга Дапкунайте призналась, что чувствовала себя национально ущемлённой в Российской Федерации.

Не удержалась от русофобии и прибалтийская звезда белогвардейской, а затем и посткоммунистической саги серии "Утомлённых солнцем". Видео © t.me / Спецоперация Z

"Вероятно, это происходило в те минуты, когда актриса играла русских красавиц, будучи даже не совсем миловидной в представлении российских зрителей женщиной? Или, может быть, когда она стояла с режиссёром фильма на красной дорожке "Оскара"? А может быть, это происходило, когда её утверждали на эти роли или выплачивали гонорары?" — удивляются фолловеры.

Ага, "русские её угнетают" — утомят, а потом угнетают известностью? Деньгами или возможностью реализоваться как актрисе? В интервью беглому журналисту Михаилу Зыгарю* (признан иноагентом в РФ) Дапкунайте продемонстрировала менталитет креветки, хорошо, что не позицию.

— Я понимаю, что может быть грустно, если сносят памятник Пушкину в бывшей республике СССР, но вопрос, почему поставили этот бюст. Может быть, потому что Советский Союз был создан насильно? Я рада, что выучила русскую литературу, но сложно отношусь к памятникам. Почему мы не ставим памятник аптекарю? Его вклад в общее благополучие тоже неплох. Памятник — это кусок металла... Иногда общаюсь с друзьями из России. Это непросто, хотя бывает такое ощущение, что мы не замечаем слона в комнате, потому что не касаемся основной темы… Для меня это потеря, потому что я очень скучаю по Москве, которой уже нет, — сказала актриса.

— Дапкунайте играла в столичном Театре наций. Правильно ли я понимаю, что её доставляли из психотропного ГУЛАГа, гримировали побои и выпускали на сцену? А при этом её голова находилась под снайперским прицелом на случай, если она попробует что-то сказать? Правильно ли я понимаю, что, когда Дапкунайте получала благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии культуры, это происходило под пытками? То есть ей сказали: "Либо ты примешь, либо тебя прямо на месте расстреляют", — так? — задаётся вопросом журналист Армен Гаспарян.

Чулпан Хаматова* — тело на дело

Актрисе Чулпан Хаматовой нужны зрители, их всё меньше. В России её больше не ждут, гастроли по театрам даже в Грузии пробиваются с трудом и скандалами, не жалуют актрису и в Риге, где у неё дорогой особняк. "По рукам", вероятно, решила актриса, согласившись на предложение бежавшего бизнесмена из России продавать своё общение за миллионы. Бывший владелец салонов "Евросеть" Евгений Чичваркин, который срочно стал оппозиционером, когда на него за мошенничество завели на родине уголовные дела, организовал дорогостоящее мероприятие.

"Наш ужин — благодарность вам за помощь стремящейся к свободе и западным ценностям Украине", — гласит спонсорский лозунг вечеринки с копчёным лососем, суперкреветками карабинерос и рядом других деликатесов. Стоимость билета — десять тысяч евро (более одного миллиона рублей). Собранные деньги пойдут на помощь украинским беженцам и ВСУ.





* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Авторы Мари Медведева