Пропавший с радаров Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России

Российский бизнес Валерия Меладзе продолжает приносить ему деньги даже с учётом того, что артист уже долгое время не выступает в РФ. Как сообщает портал "Страсти", только за прошлый год фирма ООО "Вантаж", в учредителях которой значится певец, заработала более 15 миллионов рублей. Годом ранее чистая прибыль компании составила 16 миллионов.