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15 сентября, 11:28

Пропавший с радаров Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России

Портал "Страсти": Российский бизнес принёс Меладзе 15,7 млн рублей в 2022 году

<p> Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский бизнес Валерия Меладзе продолжает приносить ему деньги даже с учётом того, что артист уже долгое время не выступает в РФ. Как сообщает портал "Страсти", только за прошлый год фирма ООО "Вантаж", в учредителях которой значится певец, заработала более 15 миллионов рублей. Годом ранее чистая прибыль компании составила 16 миллионов.

Несмотря на то что выручка фирмы Меладзе в прошлом году по сравнению с 2021-м выросла почти на миллион рублей, расходы также увеличились — с 13,5 до 14,5 млн. Фирма "Вантаж" арендует торговый центр в Москве в районе Восточное Бирюлёво.

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Напомним, в январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако 24 марта стало известно, что в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине. А недавно украинские исполнители Светлана Лобода и Макс Барских попытались выгнать Меладзе с фестиваля в Кишинёве, но в итоге ушли сами.

Наталья Исакова
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