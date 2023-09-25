Дочь Заворотнюк проиграла суд с банком из-за долга по кредиту

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк инстаблогерша Анна задолжала банку по кредиту 85 тысяч рублей. Теперь ей могут запретить выезд из России до погашения задолженности, сообщил SHOT.

Анна заключила с банком договор кредитования в середине декабря 2018 года. Свои обязательства она, впрочем, выполняла недолго: перестала вносить платежи по кредиту уже с февраля 2019 года, проценты начислялись, и к концу августа 2023-го её общий долг почти достиг суммы 85 тысяч рублей. Банк обратился в суд и выиграл дело. С девушки должны будут взыскать почти 85 тысяч рублей и расходы по госпошлине на сумму 1700 рублей.

Сейчас 27-летней Анне предписано погасить свою задолженность в установленный срок, а если это не будет исполнено, банк передаст судебным приставам её дело, а они наложат арест и организуют списание денег с её счета. Кроме того, девушке может быть отказано в выезде из России, пока у неё есть неоплаченный долг по кредиту.