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25 сентября, 18:06

Дочь Заворотнюк проиграла суд с банком из-за долга по кредиту

Дочь Анастасии Заворотнюк проиграла суд с банком из-за долга в 85 тысяч рублей

<p>Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk</p>

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк инстаблогерша Анна задолжала банку по кредиту 85 тысяч рублей. Теперь ей могут запретить выезд из России до погашения задолженности, сообщил SHOT.

Анна заключила с банком договор кредитования в середине декабря 2018 года. Свои обязательства она, впрочем, выполняла недолго: перестала вносить платежи по кредиту уже с февраля 2019 года, проценты начислялись, и к концу августа 2023-го её общий долг почти достиг суммы 85 тысяч рублей. Банк обратился в суд и выиграл дело. С девушки должны будут взыскать почти 85 тысяч рублей и расходы по госпошлине на сумму 1700 рублей.

Сейчас 27-летней Анне предписано погасить свою задолженность в установленный срок, а если это не будет исполнено, банк передаст судебным приставам её дело, а они наложат арест и организуют списание денег с её счета. Кроме того, девушке может быть отказано в выезде из России, пока у неё есть неоплаченный долг по кредиту.

Судебные приставы наложили арест на Porsche Panamera Анастасии Заворотнюк

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Напомним, в начале мая этого года дочь борющейся с онкологическим заболеванием актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что ей и супругу комфортно живётся в Дубае. Так она в соцсетях объяснила подписчикам причину своего переезда из России.

Юрий Лысенко
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