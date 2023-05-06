Дочь Заворотнюк раскрыла, почему переехала вместе с супругом в Дубай
Уехавшая из Росси дочь Заворотнюк заявила, что в ОАЭ её семье комфортно
Дочь борющейся с онкологическим заболеванием актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что ей и супругу комфортно живётся в Дубае. Так она в соцсетях объяснила подписчикам причину своего переезда.
"Нам здесь очень комфортно. Все прекрасно говорят на английском, климат отличный (кроме лета), много возможностей, достаточно много друзей, кто здесь релоцировался. Всегда хотели жить у моря, а Дубай совмещает и море, и мегаполис", — поделилась она.
Напомним, Анна Заворотнюк вместе с супругом переехала в декабре 2022 года в ОАЭ. Однако там девушку одна за другой преследовали неудачи. Дочь борющейся с онкологическим заболеванием актрисы ранее рассказывала о проблемной жизни в Объединённых Арабских Эмиратах.
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