Дочь Заворотнюк раскрыла, почему переехала вместе с супругом в Дубай

Дочь борющейся с онкологическим заболеванием актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что ей и супругу комфортно живётся в Дубае. Так она в соцсетях объяснила подписчикам причину своего переезда.

"Нам здесь очень комфортно. Все прекрасно говорят на английском, климат отличный (кроме лета), много возможностей, достаточно много друзей, кто здесь релоцировался. Всегда хотели жить у моря, а Дубай совмещает и море, и мегаполис", — поделилась она.