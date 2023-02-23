Судебные приставы наложили арест на Porsche Panamera Анастасии Заворотнюк

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль Porsche Panamera, который в 2014 году купила российская актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая глиобластомой. Об этом сообщил kp.ru.

По данным издания, артистка записала машину на маму Валентину Борисовну. И хотя пенсионерка за руль не садится, авто принадлежит ей. В начале февраля суд постановил взыскать с матери актрисы долг в размере 127 тысяч рублей, поэтому приставы возбудили дело и в первую очередь наложили арест на иномарку. Предполагается, что это задолженность пенсионерки за столичную коммуналку. Как объяснил звёздный адвокат Андрей Алёшин, арестованный Porsche Panamera нельзя продать, подарить и так далее до тех пор, пока Валентина Борисовна не погасит долг.

"Если хозяйка и дальше будет игнорировать оплату, наступит реализация имущества: машина будет продана с молотка, долг погашен, а разница в сумме возвращена владельцу", — подчеркнул он.

Главной проблемой здесь является то, что часто аукционная стоимость оказывается сильно заниженной, поэтому машина может быть продана фактически за бесценок. Кроме того, у ИП Анастасии Заворотнюк также арестован банковский счёт за просрочку по налогам и обязательным сборам. Причём ограничения на операции были остановлены ещё пять лет назад и действуют по сей день.