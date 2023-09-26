Психолог назвала 5 ситуаций, когда с мужчиной точно нужно расстаться — иначе быть беде

Вы находитесь в смятении, считая, что отношения лучше прекратить? Но всё ещё любите этого человека и не знаете, в каких ситуациях стоит проявить волю и характер, а когда можно попытаться всё исправить? Лайф поговорил с психологом Ольгой Романив и определил, в каких случаях медлить бессмысленно и лучше сделать этот шаг сейчас, потому что позже — значит больнее.

1. Вы постоянно ссоритесь, но не решаете разногласий

Как понять, что пора разорвать отношения с любимым мужчиной? Фото © Shutterstock

"Ссоры, возникающие то тут, то там, — это не страшно, и уж точно не повод для разрыва", — говорит эксперт. Но, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз вежливо разговаривали и успешно решали проблемы с партнёром, это плохой знак.

Видите ли, любовь и страсть могут завести вас далеко. Но в определённый момент неизбежно придётся задуматься над такими вещами, как совместимость и навыки общения Ольга Романив Психолог

Зрелость играет важную роль в разрешении конфликтов. Если в ваших отношениях этого не хватает, стоит задуматься, как долго вы сможете оставаться в такой ситуации — ведь постоянные ссоры невероятно истощают.

2. Вы влюблены, но несчастливы

Звучит странно, правда? Как можно быть влюблённым и при этом настолько несчастным, чтобы задуматься о расставании? Однако это вполне возможно, утверждает психолог.

Например, если вы очень любите своего партнёра, но он не удовлетворяет ваши эмоциональные потребности, вы чувствуете себя обиженными и одинокими Ольга Романив Психолог

Другой вариант: если отношения односторонние и кажется, что вы постоянно прилагаете усилия, не получая ничего взамен. "Как бы сильно вы ни любили человека и ни хотели, чтобы всё получилось, если он вам не подходит, лучше уйти", — даёт напутствие Ольга Романив. По словам эксперта, некоторое время будет больно и остро станет ощущаться, что сердце разбито. Но как только начнёте двигаться дальше, снова обретёте счастье — оно того стоит.

3. Вы жертвуете своим личностным ростом

Пять признаков, что с мужчиной не по пути и пора разорвать с ним отношения. Фото © Shutterstock

Психолог Ольга Романив рассказывает о случае из практики, где клиентка смогла проработать все свои травмы детства, перебороть комплексы и стать взрослее как личность. Вот только партнёр девушки параллельно не развивался и не самосовершенствовался, потому стал тянуть её на дно.

"В то время как она пыталась улучшить свои навыки общения и стать взрослее как личность, он погрязал в дурных привычках. Когда она хотела попробовать что-то новое, он жаловался и пытался её отговорить. А когда она заговорила о том, чтобы устроиться на работу мечты, он указал на все отрицательные стороны, почти заставив её передумать".

Если ситуация с примером эксперта напоминает ваш, то с этим человеком лучше разойтись. Потому как такие партнёры мешают. Когда человек по-настоящему любит избранника, то поддержит и поощрит стремления. А не станет чувствовать угрозу и зависть к чужим успехам.

4. Вы не являетесь приоритетом

Непроста и тяжела ситуация, когда вы любите партнёра, но он отодвигает вас на задний план.

Вы постоянно думаете об этом человеке, но раз за разом осознаёте, что находитесь в самом низу его списка приоритетов Ольга Романив Психолог

Возможно, он не уважает ваши потребности и время. А может быть, отдаёт предпочтение своим друзьям и родственникам, а не второй половинке. Правда в том, отмечает психолог, что если вы не чувствуете себя значимой частью жизни партнёра, то вы отдаёте свою любовь не тому человеку.

5. Ваша любовь не взаимна

Невзаимная любовь и ещё четыре причины, когда стоит понять: отношениям не быть. Фото © Shutterstock