Сексолог рассказал, как корректно попросить партнёра справку об отсутствии ЗППП

Просить у нового партнёра справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путём, необходимо в формате "взаимной диагностики". Об этом "Газете.ru" заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Он отметил, что презервативы не дают стопроцентной гарантии, а некоторые болезни могут передаваться через оральный секс или даже поцелуи. В связи с этим специалист рекомендует "понимать статус нового знакомства".

"Отсюда напрашивается вывод: может, не стоит подвергать себя риску, вступая в случайные связи? Если же отношения серьёзные и глубокие и есть высокая степень взаимопонимания, то об этом вполне можно спокойно поговорить", — добавил сексолог.

Однако строить беседу на данную тему нужно не в формате "доступ к телу через справку", а "взаимной заботы о здоровье друг друга" — объяснить, что человек может переносить болезнь и даже не знать об этом, а передаваться инфекция может и контактно-бытовым путём.

Врач добавил, что просьба об этом является своеобразным тестом на способность договориться, а если этого не получилось, значит, с сексом спешить не стоит. В случаях же с отношениями, уровень которых достаточно глубок, а разговор сопровождается уважительной подачей, обычно всё проходит нормально.

"Ведь это тест на договороспособность и интеллект. Ведь в сексе важна не только страсть, но и здоровье и доверие", — указал специалист.

Как отметила сексолог и психотерапевт Елена Малахова, многие стесняются заводить разговор на данную тему, однако страх потерять отношения из-за этого должен быть меньше, чем боязнь болезней.

По её словам, если партнёр отказывается проверяться на ЗППП, то это должно настораживать. Причём он необязательно может быть больным, однако это повод задуматься о перспективе отношений, в которых вторая половинка не готова идти навстречу.