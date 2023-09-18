Венеролог раскрыла, можно ли заразиться ВИЧ и СПИДом в общественном туалете

Дерматовенеролог Светлана Зудилова заявила, что общественные уборные крайне негигиеничны, так как к их уборке относятся халатно, и рекомендовала избегать посещения, но если такой возможности нет, важно соблюдать правила предосторожности. О них врач рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".

"Самое основное правило — не садиться на унитаз обнажённой частью тела, особенно если фаянс ничем не покрыт. В этом случае необходимо минимизировать контакт с поверхностью. Если унитаз грязный, то необходимо вызвать уборщицу или обратить на это внимание администратора заведения, чтобы привести уборную в порядок", — уточнила врач.

Дерматовенеролог отметила, что во многих чистящих средствах содержится хлор и прочие агрессивные вещества. Особое внимание этому необходимо уделять женщинам, которые чаще прикасаются к поверхности унитаза.

Заболевания, передающиеся половым путём, в туалете получить нельзя, поскольку кожа не пропускает такие вирусы. Но на поверхности ободка находится огромное количество бактерий и грязи, рассказала венеролог.

Необходимо использовать сменные покрытия для унитазов, которые зачастую предоставляются в общественных местах. Такие меры помогут обеспечить гигиеничность во время посещения уборной, заключила эксперт.