Венеролог раскрыла, можно ли заразиться ВИЧ и СПИДом в общественном туалете
Венеролог Зудилова рассказала, что заразиться ЗППП в общественном туалете нельзя
Дерматовенеролог Светлана Зудилова заявила, что общественные уборные крайне негигиеничны, так как к их уборке относятся халатно, и рекомендовала избегать посещения, но если такой возможности нет, важно соблюдать правила предосторожности. О них врач рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".
"Самое основное правило — не садиться на унитаз обнажённой частью тела, особенно если фаянс ничем не покрыт. В этом случае необходимо минимизировать контакт с поверхностью. Если унитаз грязный, то необходимо вызвать уборщицу или обратить на это внимание администратора заведения, чтобы привести уборную в порядок", — уточнила врач.
Дерматовенеролог отметила, что во многих чистящих средствах содержится хлор и прочие агрессивные вещества. Особое внимание этому необходимо уделять женщинам, которые чаще прикасаются к поверхности унитаза.
Заболевания, передающиеся половым путём, в туалете получить нельзя, поскольку кожа не пропускает такие вирусы. Но на поверхности ободка находится огромное количество бактерий и грязи, рассказала венеролог.
Необходимо использовать сменные покрытия для унитазов, которые зачастую предоставляются в общественных местах. Такие меры помогут обеспечить гигиеничность во время посещения уборной, заключила эксперт.
Ранее врач Кашух заявила, что свинина практически всегда содержит личинки паразитов. По словам врача, в говядине паразиты встречаются реже, но любители тартара и карпаччо всё же рискуют заразиться, например, бычьим цепнем или получить пищевое отравление.
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