Любители тартара и карпаччо рискуют заразиться бычьим цепнем

Многие гурманы с удовольствием заказывают в ресторане тартар, карпаччо, стейк с кровью. Любителей таких блюд привлекает их острый, пикантный вкус и экзотичность, кроме того, почитатели "всего натурального" подчёркивают, что в необработанных продуктах сохраняется больше витаминов. Однако употребление сырого, а иногда и просто плохо прожаренного мяса очень опасно. Об этих рисках Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Так, по словам врача, свинину и курицу в сыром виде нельзя употреблять ни в коем случае.

"Мясо всеядных свинок практически всегда содержит личинки паразитов, а сырая курица и яйца с высокой вероятностью могут быть заражены кампилобактером (этот микроб вызывает острую инфекцию желудочно-кишечного тракта) и сальмонеллой — бактерией, вызывающей сальмонеллёз. Для этой болезни характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и рвота", — отметила Кашух.

В говядине, добавила врач, паразиты встречаются реже, но любители тартара и карпаччо всё же рискуют заразиться, например, бычьим цепнем или получить пищевое отравление, если мясо хранилось без строгого соблюдения температурного и санитарного режимов.

"В ресторанах и кафе, которые дорожат своей репутацией и здоровьем клиентов, мясо проходит строгий санитарный контроль, но даже в этом случае посетители ресторана не застрахованы от неприятностей на 100%. Поэтому от подобных экзотических блюд стоит отказаться, если нет точной информации о том, как было выращено и при каких условиях хранилось и готовилось мясо, и нет документов, способных подтвердить санитарную экспертизу", — добавила гастроэнтеролог.