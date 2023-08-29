Как из вчерашнего ужина сделать вкусный завтрак: 3 гениальных лайфхака от шеф-повара

Кастрюли, контейнеры, тарелки, обмотанные пищевой плёнкой, — всё это можно найти в каждом втором холодильнике. Зачастую руки до оставшейся еды так и не доходят. Кажется, что она уже не будет такой вкусной и свежей. В итоге мы просто выбрасываем застоявшиеся блюда спустя неделю. Однако есть способы превратить вчерашний холодный ужин в сегодняшний вкусный завтрак. Бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов делится несколькими идеями.

Сделайте запеканку из вчерашних макарон

Вчерашние макароны можно легко превратить в новое и вкусное блюдо — секрет шеф-повара. Фото © Getty Images

Макароны — лидер среди недоеденной еды, которая засыхает в холодильнике. Действительно, если их просто разогреть на следующий день, они будут твёрдыми, сухими и пресными. Но макароны можно реанимировать и превратить в сытный завтрак. Взбейте пару яиц и добавьте в ёмкость к вчерашним перьям или спагетти. Обильно посыпьте сыром, любимыми специями и положите пару ложек соуса — кетчупа или сметаны. Отправьте на 10–15 минут в духовку при температуре 180 градусов. Готовую запеканку посыпьте любой зеленью. Вуаля — получился питательный завтрак из всего, что было под рукой.

Превратите салат в шакшуку

Добавив в овощи яйцо, получите шакшуку. Вот так просто из вчерашнего ужина получится классный завтрак. Фото © Getty Images

Традиционный рецепт шакшуки предполагает добавление болгарского перца и томатов. Однако рекомендуем проявить фантазию. Если сил доесть салат накануне не было, он и станет основой для вашей авторской шакшуки. Просто переложите на разогретую сковороду остатки нарезанных вчера овощей, обжарьте пару минут под закрытой крышкой, затем разбейте яйца и готовьте до желаемой степени. Не забудьте добавить специи по вкусу.

Приготовьте оладьи из овощей

Секретные и гениальные лайфхаки от шеф-повара: как из вчерашнего салата сделать вкусные и свежие оладьи. Фото © Freepik / timolina

Если на ужин в качестве гарнира были кабачки, картофель, брокколи, свёкла или батат, то на завтрак вас ждут вкуснейшие овощные оладьи. Рецепт очень прост: разомните вилкой или мелко нарежьте овощи, добавьте яйцо, несколько ложек муки и чёрный перец. Разогрейте сковороду и обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.