Как из вчерашнего ужина сделать вкусный завтрак: 3 гениальных лайфхака от шеф-повара
Вы с отвращением и грустью смотрите на остатки вчерашних макарон, понимая, что аппетита они не вызывают? Но при этом перекусить больше нечем. Спорим, мы удивим вас идеями, как из вчерашнего ужина можно сделать классный завтрак.
Кастрюли, контейнеры, тарелки, обмотанные пищевой плёнкой, — всё это можно найти в каждом втором холодильнике. Зачастую руки до оставшейся еды так и не доходят. Кажется, что она уже не будет такой вкусной и свежей. В итоге мы просто выбрасываем застоявшиеся блюда спустя неделю. Однако есть способы превратить вчерашний холодный ужин в сегодняшний вкусный завтрак. Бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов делится несколькими идеями.
Сделайте запеканку из вчерашних макарон
Вчерашние макароны можно легко превратить в новое и вкусное блюдо — секрет шеф-повара. Фото © Getty Images
Макароны — лидер среди недоеденной еды, которая засыхает в холодильнике. Действительно, если их просто разогреть на следующий день, они будут твёрдыми, сухими и пресными. Но макароны можно реанимировать и превратить в сытный завтрак. Взбейте пару яиц и добавьте в ёмкость к вчерашним перьям или спагетти. Обильно посыпьте сыром, любимыми специями и положите пару ложек соуса — кетчупа или сметаны. Отправьте на 10–15 минут в духовку при температуре 180 градусов. Готовую запеканку посыпьте любой зеленью. Вуаля — получился питательный завтрак из всего, что было под рукой.
Превратите салат в шакшуку
Добавив в овощи яйцо, получите шакшуку. Вот так просто из вчерашнего ужина получится классный завтрак. Фото © Getty Images
Традиционный рецепт шакшуки предполагает добавление болгарского перца и томатов. Однако рекомендуем проявить фантазию. Если сил доесть салат накануне не было, он и станет основой для вашей авторской шакшуки. Просто переложите на разогретую сковороду остатки нарезанных вчера овощей, обжарьте пару минут под закрытой крышкой, затем разбейте яйца и готовьте до желаемой степени. Не забудьте добавить специи по вкусу.
Приготовьте оладьи из овощей
Секретные и гениальные лайфхаки от шеф-повара: как из вчерашнего салата сделать вкусные и свежие оладьи. Фото © Freepik / timolina
Если на ужин в качестве гарнира были кабачки, картофель, брокколи, свёкла или батат, то на завтрак вас ждут вкуснейшие овощные оладьи. Рецепт очень прост: разомните вилкой или мелко нарежьте овощи, добавьте яйцо, несколько ложек муки и чёрный перец. Разогрейте сковороду и обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Как видите, если добавить яйцо к любым ингредиентам и решиться на небольшой эксперимент, то можно получить необычный завтрак из остатков еды. И ваши рецепторы будут довольны, и выбрасывать еду больше не придётся.
Getty Images