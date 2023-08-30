Эксперт объяснил, как по куску тартара понять, что из ресторана вы уедете с отравлением

Блюда из сырых рыбы и мяса уже давно пользуются спросом среди гурманов — среди них особенно любимы тартар и сашими. Однако продукты, не подвергнутые термической обработке, могут вызвать проблемы со здоровьем. Бренд-шеф сети заведений Stereo People Group ("Собаки в тумане", "Техникабезопасности", Stereo People) Павел Кулагин рассказал Лайфу, как понять, что из ресторана после такой трапезы вы уедете с отравлением.

Как выглядит безопасный для здоровья сырой тунец? По словам Кулагина, первое, на что следует обратить внимание при заказе сашими, — это цвет. Он должен быть "планомерно бордовый". Изучите качество самого слайса: тунец должен быть или с максимально тонкими прожилками, или вовсе без них. Третий пункт — запах: сашими должно пахнуть только рыбой.

Как понять, что тартар безопасен? Снова обращаем внимание на цвет: тартар должен быть красным. Не яркого, не бледного, а обычного красного цвета. Эксперт советует изучить размер рубки тартара: чем мельче он нарезан, тем больше повар стремится скрыть качество мяса.

"Идеальный размер одного кусочка тартара — 3 миллиметра. Тартар должен пахнуть мясом. Идеальная подача такого блюда — без сильных заправок и наполнителей, на тарелке всё должно лежать отдельно", — поделился собеседник Лайфа.