Причиной массового отравления шаурмой в Москве сочли "секретный соус"

Причиной массового отравления шаурмой в кафе "Бистро-24" на севере Москвы мог стать соус, использовавшийся при подаче. Об этом рассказал один из пострадавших. Он считает, что с мясом и другими ингредиентами всё было в норме. Мужчина не первый раз покупал шаурму в том месте, и раньше проблем, по его словам, не было. Сейчас он уже выписывается из больницы.

"Проблема была в этом секретном соусе. Там сальмонеллу нашли. Утром проснулся, живот болит, расстройство ЖКТ, потом температура поднялась до сорока. Заявления мы тут всей больницей писали. К нам [правоохранители] приезжали", — сказал мужчина в беседе с телеканалом "360".