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28 августа, 18:42

Причиной массового отравления шаурмой в Москве сочли "секретный соус"

Один из отравившихся шаурмой в Москве решил, что проблема была в секретном соусе

Причиной массового отравления шаурмой в кафе "Бистро-24" на севере Москвы мог стать соус, использовавшийся при подаче. Об этом рассказал один из пострадавших. Он считает, что с мясом и другими ингредиентами всё было в норме. Мужчина не первый раз покупал шаурму в том месте, и раньше проблем, по его словам, не было. Сейчас он уже выписывается из больницы.

"Проблема была в этом секретном соусе. Там сальмонеллу нашли. Утром проснулся, живот болит, расстройство ЖКТ, потом температура поднялась до сорока. Заявления мы тут всей больницей писали. К нам [правоохранители] приезжали", — сказал мужчина в беседе с телеканалом "360".

По делу о массовом отравлении шаурмой в Москве арестовали пять человек

По делу о массовом отравлении шаурмой в Москве арестовали пять человек

Лайф напоминает, что в Москве отравилось шаурмой свыше 40 человек. Все они купили её в одной точке быстрого питания на севере города. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировки, а сотрудники — без медкнижек. Один из посетителей злополучного кафе рассказал, что нашёл в шаурме крысиный хвост.

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ТАСС / Александра Левчук

Никита Осипов
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