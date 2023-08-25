Москвич пожаловался, что нашёл крысиный хвост в шаурме из бистро, где отравились люди

Москвичи уже не раз жаловались на несвежую шаурму в "Бистро 24" на севере столицы, где за последние несколько дней отравились более 30 человек. Один из покупателей даже нашёл в блюде крысиный хвост, сообщил телеканал "360".

По его данным, плохие отзывы о заведении появились уже 22 августа. Гости были совершенно не в восторге после его посещения: жаловались на температуру до 39 градусов, рвоту и диарею.

"Мы попали на остатки старого вертела, мясо оказалось сухое и невкусное. Как итог — на следующий день четверо из четверых, кто ел эту шаурму, лежат с температурой 39–40, всех полощет", — заявила одна из многочисленных покупательниц.

У некоторых были такие серьёзные симптомы, что приходилось даже вызывать скорую. А одному покупателю, видимо, повезло больше всех: ему в шаурме попался крысиный хвост. При этом на все замечания сотрудники заведения лишь грубили и хамили посетителям.