Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек

Во Владимире число отравившихся шаурмой выросло до 107 человек, среди них 23 ребёнка. Об этом рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, представители надзорных ведомств выявили пять точек общепита, в которых люди отравились шаурмой. Все они опечатаны. По словам Авдеева, люди отравились из-за антисанитарных условий в кафе и некачественного куриного мяса, купленного без документов.

"На нескольких точках отсутствовала вода либо санузел", — уточнил губернатор.