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21 августа, 12:59

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек

Во Владимире число отравившихся шаурмой выросло до 107 человек, среди них 23 ребёнка. Об этом рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, представители надзорных ведомств выявили пять точек общепита, в которых люди отравились шаурмой. Все они опечатаны. По словам Авдеева, люди отравились из-за антисанитарных условий в кафе и некачественного куриного мяса, купленного без документов.

"На нескольких точках отсутствовала вода либо санузел", — уточнил губернатор.

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Авдеев добавил, что среди госпитализированных жителей Владимира не выявлено тяжёлых случаев отравления. Все пациенты идут на поправку. Он выразил надежду, что пострадавших выпишут домой уже на этой неделе.

Напомним, 18 августа стало известно, что во Владимире за два дня 56 человек отравились шаурмой. Через некоторое время число пострадавших превысило отметку 70 человек.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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