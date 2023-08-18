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18 августа, 14:08

Во Владимире за два дня 56 человек отравились шаурмой с сальмонеллой

Роспотребнадзор сообщил о 56 отравившихся шаурмой в разных кафе Владимира

Во Владимире 56 человек, среди которых 13 детей, отравились шаурмой. О последних выявленных случаях рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

"18 августа выявлено 23 новых случая заболевших, связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы", — говорится в тексте.

Накануне за медицинской помощью обратились 17 человек, позже стало известно ещё о нескольких случаях. У всех пациентов наблюдаются одинаковые симптомы: температура, рвота, озноб и расстройство желудка. По данным ведомства, причиной отравления могла стать сальмонелла. Проводятся проверки в пяти точках общепита, продукция там снята с продажи. Региональный главк СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

"В качестве одной из версий следствием рассматривается использование для приготовления шаурмы некачественной продукции, не отвечающей требованиям безопасности", — отметили в ведомстве.

Россиянам объяснили, как сделать шаурму полезной и не отравиться

Россиянам объяснили, как сделать шаурму полезной и не отравиться

Ранее Лайф писал, что в Сочи госпитализировали 10 спортсменов после занятий в бассейне санатория "Аврора". Туда из Москвы приехали 14 детей и семь тренеров. После купания они пожаловались на кашель, недомогание и слабость. Причиной стали пары хлора.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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