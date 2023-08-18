Названа причина отравления детей-спортсменов в бассейне в Сочи

Прокуратура Лазаревского района Сочи в результате проведённой проверки выяснила причину отравления детей при посещении бассейна в санатории "Аврора". Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края, всё дело в парах хлора. Детей доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

"В настоящее время угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно организованы проверочные мероприятия", — указано в сообщении.

Сколько именно детей пострадало, пока не известно. Тем временем в бассейне были взяты пробы воды, чтобы установить точную причину инцидента. Проверку по факту инцидента также проводит СУ СКР по Краснодарскому краю.