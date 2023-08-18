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17 августа, 21:16

Названа причина отравления детей-спортсменов в бассейне в Сочи

Прокуратура: Дети, искупавшиеся в санаторном бассейне в Сочи, отравились хлором

Прокуратура Лазаревского района Сочи в результате проведённой проверки выяснила причину отравления детей при посещении бассейна в санатории "Аврора". Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края, всё дело в парах хлора. Детей доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

"В настоящее время угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно организованы проверочные мероприятия", — указано в сообщении.

Сколько именно детей пострадало, пока не известно. Тем временем в бассейне были взяты пробы воды, чтобы установить точную причину инцидента. Проверку по факту инцидента также проводит СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Напомним, ранее Лайф писал, что в Сочи госпитализировали группу спортсменов после занятий в бассейне санатория "Аврора". Туда из Москвы прибыло 14 детей и семь тренеров. После купания они пожаловались на кашель, недомогание и слабость.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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