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30 мая, 20:22

В Москве четыре человека обратились к врачу после посещения бассейна в фитнес-клубе

Четверо посетителей одного из столичных фитнес-клубов на северо-востоке города обратились за медицинской помощью после плавания в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба московского СК РФ.

"По данным следствия, 29 мая 2023 года во время пребывания в бассейне в одном из фитнес-клубов, расположенном на северо-востоке Москвы, четыре человека почувствовали недомогание в виде жжения в глазах и сильного кашля", — уточнили в СК.

Пострадавшие были обследованы врачами, их жизни ничто не угрожает. После заявления о случившемся правоохранители прибыли в фитнес-центр, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. В том числе они изучают служебную документацию. По данному факту проводится проверка.

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Анатолий Симоненко
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