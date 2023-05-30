В Москве четыре человека обратились к врачу после посещения бассейна в фитнес-клубе

Четверо посетителей одного из столичных фитнес-клубов на северо-востоке города обратились за медицинской помощью после плавания в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба московского СК РФ.

"По данным следствия, 29 мая 2023 года во время пребывания в бассейне в одном из фитнес-клубов, расположенном на северо-востоке Москвы, четыре человека почувствовали недомогание в виде жжения в глазах и сильного кашля", — уточнили в СК.

Пострадавшие были обследованы врачами, их жизни ничто не угрожает. После заявления о случившемся правоохранители прибыли в фитнес-центр, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. В том числе они изучают служебную документацию. По данному факту проводится проверка.