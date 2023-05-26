Сообщение о "бомбе в туалетной бумаге" перепугало посетителей бассейна в Москве

Посетителей бассейна СШОР "Москворечье" на улице Лестева на юге Москвы напугало сообщение о бомбе в туалетной бумаге. По данным телеграм-канала SHOT, вечером 25 мая в спортивный центр позвонил неизвестный, который и сообщил о "сюрпризе". Сразу же 150 человек были эвакуированы, а к месту ЧП вызвали специалистов.