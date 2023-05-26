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26 мая, 16:02

Сообщение о "бомбе в туалетной бумаге" перепугало посетителей бассейна в Москве

Посетителей бассейна СШОР "Москворечье" на улице Лестева на юге Москвы напугало сообщение о бомбе в туалетной бумаге. По данным телеграм-канала SHOT, вечером 25 мая в спортивный центр позвонил неизвестный, который и сообщил о "сюрпризе". Сразу же 150 человек были эвакуированы, а к месту ЧП вызвали специалистов.

Они обследовали здание, никакой бомбы не нашли. Через час на другом конце города задержали безработного Артёма Н., который и позвонил в бассейн.

Лайф публикует видео с места диверсии на железной дороге в Москве

Лайф публикует видео с места диверсии на железной дороге в Москве

Ранее Лайф писал, что в Москве сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газовой станции в районе Хорошёво-Мнёвники. Её пытались взорвать неизвестные.

Обложка ©

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Никита Осипов
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