В Сочи 10 спортсменов попали в больницу после посещения бассейна

В Сочи госпитализировали группу спортсменов после занятий в бассейне санатория "Аврора". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

"В санаторий "Аврора" Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и семь сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость", — сказал представитель Роспотребнадзора.

Уточняется, что в санаторий вызвали три бригады скорой помощи. Были госпитализированы десять человек. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов и передали информацию об инциденте в Прокуратуру Краснодарского края.