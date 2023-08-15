Россиянам объяснили, как сделать шаурму полезной и не отравиться

Шаурму делают из множества ингредиентов, и опасность таится в том, что не всегда их качество возможно отследить. Недобросовестные продавцы и вовсе могут "замаскировать" испортившиеся продукты, рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

В беседе с "Газетой.ru" специалист призвала в общественных местах отдавать предпочтение блюдам с меньшим количеством ингредиентов и соусов, например пицце с овощами на тонком тесте или салату, заправленному растительным маслом. Также не стоит забывать о том, что шаурма — достаточно калорийное блюдо, поэтому лучше съедать небольшие порции, дополняя её салатом или бульоном.

Не принесёт вреда шаурма, если готовить её самостоятельно. Внутрь можно класть курицу или индейку, добавлять больше овощей, отказаться от майонеза и выбирать цельнозерновые или мультизлаковые лепёшки, добавила Кашух.