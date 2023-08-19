Во Владимире более 70 человек отравились шаурмой с сальмонеллой

Число отравившихся шаурмой людей во Владимире увеличилось до 76 человек, из них 19 детей. По предварительной версии, отравления вызваны сальмонеллой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе шесть детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом, всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей", — заявили в ведомстве. Накануне было известно лишь о 56 отравившихся.

Также в сообщении Роспотребнадзора говорится о том, что госпитализация потребовалась 34 людям, из них 11 детей. Остальные 42 пострадавших выздоравливают дома. Врачи оценивают состояние заболевших как средне тяжёлое. Предварительный результат анализов больных указывает на отравление сальмонеллой.

При этом пациенты покупали шаурму в пяти разных заведениях быстрого обслуживания во Владимире в период с 15 по 17 августа. Выяснилось, что состояние каждого из них не соответствовало санитарно-техническим нормам. Сейчас их работу временно приостановили, помещения, где готовили шаурму и хранили сырьё, опечатаны вместе с оборудованием.